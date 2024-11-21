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Böyle bir deney ne görüldü ne de duyuldu! Adam yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi ve pişman olmadan önce her şeyi kaydetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 10:46
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'Anında pişmanlık' ifadesini duyduğunuzda, muhtemelen aklınıza sarhoşken yaptığınız hareketler gelir. Ancak ABD'li doğa korumacı Paul Rosolie'nin 2014'te Discovery Channel için bir belgesel üzerinde çalışırken yapmaya karar verdiğinde ölümle yaşam arasındaki pişmanlığını net bir şekilde görüldü. Rosolie bir yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verirken o anları saniye saniye de kaydetmeyi ihmal etmedi.

Böyle bir deney ne görüldü ne de duyuldu! Adam yılanın kendisini canlı canlı yemesine izin verdi ve pişman olmadan önce her şeyi kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER 2014'te Discovery Channel için bir belgesel üzerinde çalışan ABD'li doğa korumacı Paul Rosolie korkunç bir deneye imza atmıştı. "Titled Eaten Alive (Diri Diri Yenildi) isimli belgeselinde Rosolie, Amazon Yağmur Ormanları'nın ücra bir köşesine giderek yeşil bir anakondayı takip etti. Domuz kanına bulandı ve yılanın kendisini yemesi için fırsat verdi ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

ÖZEL KIYAFETLER GİYMİŞTİ

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Rosolie öldürülmemek için özel yapım karbon fiber bir kıyafet aldı, bu kıyafet kameralar, bir mikrofon ve ezilmeye dayanıklı bir oksijen kaynağına bağlı bir yüz maskesi ile donatılmıştı. Anakonda, Rosolie'yi hemen mideye indirmek yerine yemeğiyle oynamaya karar verdi ve onun etrafında sıkışmaya başladı. O anlar kolunun kırılmasından korktuğu için gösteriyi iptal etmesine kadar yaklaşık bir saat sürdü.

"KOPACAK GİBİ HİSSETTİM"

Vazgeçtiği anları anlatan Rosolie, "Anakonda kolumu, gücünün tamamen açıktaki koluma yöneldiği bir pozisyona getirdi... Kemiğimin esnediğini hissettim. Artık kopacak gibi hissettiğim noktaya geldiğimde pes etmek zorunda kaldım" dedi.

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