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Kısmetse Olur'a damga vurmuştu! Gamze Taşkın'ı görenler tanıyamadı! 'Evrim geçirmiş'

20.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kısmetse Olur programına damga vuran ardından da Doya Doya Moda'ya katılıp diskalifiye edilen Gamze Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir dönemlerin dillerden düşmeyen yarışmasını görenler tanımakta güçlük çekti. Gamze Taşkın'ın son hali gündem oldu.

Kısmetse Olur, İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi birçok yarışmaya katılan ve katıldığı dönemlere damga vuran Gamze Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Taşkın'ın yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırıyor.

Sivri dili, manidar bakışları ve korkusuz tavırlarıyla tüm gelin ve damat adaylarına pat pat laf söyleyen Gamze Taşkın, Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vurmuştu.

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Eve ilk girdiği andan itibaren gerginlik seviyesini arşa çıkartan Gamze, ilk vukuatını bilinçsiz bir şekilde yaptı. Üstünde Adnan'ın fotoğrafı olan bardaktan su içmesi, Didem'in sinirlerini bozmaya yetmişti.

kısmetse olur 2

Aklında bir aday olmadığını söyleyen Gamze, Hazal ile ilişki yaşayan Semih'i bir aralar beğenmişti. Semih ve Hazal çiftinin üzerine giden Gamze, hayranlarının çizip gönderdiği HazSem çizimini de yırtmıştı.

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Yaşadığı tüm bu olaylarla Kısmetse Olur'a adeta damga vuran Gamze Taşkın şimdi de son haliyle sosyal medyayı salladı. Taşkın'ın son paylaşımlarını görenler çok şaşırdı.

Gamze Taşkın 1

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüşen Gamze Taşkın'a sosyal medyada; 'Evrim geçirmiş', 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim?' gibi yorumlar yapıldı.

Gamze Taşkın 2

Aslen Sakaryalı olduğu bilinen Gamze Taşkın, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir.

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Kendisine ait marka çıkartan Gamze Taşkın'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

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