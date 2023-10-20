Kısmetse Olur'a damga vurmuştu! Gamze Taşkın'ı görenler tanıyamadı! 'Evrim geçirmiş'

Kısmetse Olur, İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi birçok yarışmaya katılan ve katıldığı dönemlere damga vuran Gamze Taşkın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Taşkın'ın yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırıyor.

Sivri dili, manidar bakışları ve korkusuz tavırlarıyla tüm gelin ve damat adaylarına pat pat laf söyleyen Gamze Taşkın, Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vurmuştu.

Eve ilk girdiği andan itibaren gerginlik seviyesini arşa çıkartan Gamze, ilk vukuatını bilinçsiz bir şekilde yaptı. Üstünde Adnan'ın fotoğrafı olan bardaktan su içmesi, Didem'in sinirlerini bozmaya yetmişti.

Aklında bir aday olmadığını söyleyen Gamze, Hazal ile ilişki yaşayan Semih'i bir aralar beğenmişti. Semih ve Hazal çiftinin üzerine giden Gamze, hayranlarının çizip gönderdiği HazSem çizimini de yırtmıştı.

Yaşadığı tüm bu olaylarla Kısmetse Olur'a adeta damga vuran Gamze Taşkın şimdi de son haliyle sosyal medyayı salladı. Taşkın'ın son paylaşımlarını görenler çok şaşırdı.

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüşen Gamze Taşkın'a sosyal medyada; 'Evrim geçirmiş', 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl bir değişim?' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Sakaryalı olduğu bilinen Gamze Taşkın, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir.

Kendisine ait marka çıkartan Gamze Taşkın'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.









