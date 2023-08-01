Kısmetse Olur Aybüke'nin estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Gamzeleri bile estetikmiş...

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde bir dönem yaşadığı aşka gündemden düşmeyen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı.

İddialı tarzı ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Aybüke Çangal programdan diskalifiye olup aşkını dışarıda yaşamaya başlamıştı.

Tolga Kandemir ile aşk yaşayan Kısmetse Olur Aybüke bir süre sonra sevgilisinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski halini görenler tanımakta zorlandı. Aybüke'nin yaşadığı değişim adeta ağızları açık bıraktı.

Boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.

2001 yılında dünyaya gelen Çangal, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını açıklamıştı.

Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke iddialı tarzıyla adından söz ettiriyor.





