Kısmetse Olur Cansel Çördük hayranlarından tam not aldı! "Çok değişmişsin" yorumları gecikmedi

Yaptığı paylaşımlar ile çok konuşulan Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Cansel Çördük son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Eser West ile yaşadıkları ilişki ile hafızalara kazınan Cansel Türkiye'yi terk etmişti.

Yurt dışında bambaşka bir hayat yaşayan ve değişimiyle de dikkat çeken Cansel Çördük iddialı seçimleriyle de adından söz ettiriyordu.

Son olarak siyah elbisesiyle boy gösteren eski yarışmacı hayranlarından tam not aldı.

"Bu halin çok güzel" yorumlarının yanında Cansel'e "Çok değişmişsin" yorumları da geldi.

Cansel Çördük olumsuz yorumları görmezden gelirken güzel yorumlara ise emojilerle yanıt verdi.





