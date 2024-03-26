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Kısmetse Olur Cansel Çördük hayranlarından tam not aldı! "Çok değişmişsin" yorumları gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 10:33
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Kısmetse Olur yarışmasıyla hafızalara kazınan Cansel Çördük sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Yurt dışında yaşayan Çördük yine seçimleriyle adından söz ettirdi. Cansel' "Bu halin çok güzel" yorumları yağdı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük hayranlarından tam not aldı! "Çok değişmişsin" yorumları gecikmedi

Yaptığı paylaşımlar ile çok konuşulan Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Cansel Çördük son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Eser West ile yaşadıkları ilişki ile hafızalara kazınan Cansel Türkiye'yi terk etmişti.

Yurt dışında bambaşka bir hayat yaşayan ve değişimiyle de dikkat çeken Cansel Çördük iddialı seçimleriyle de adından söz ettiriyordu.

Ekran Alıntısı

Son olarak siyah elbisesiyle boy gösteren eski yarışmacı hayranlarından tam not aldı.

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"Bu halin çok güzel" yorumlarının yanında Cansel'e "Çok değişmişsin" yorumları da geldi.

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Cansel Çördük olumsuz yorumları görmezden gelirken güzel yorumlara ise emojilerle yanıt verdi.

Yerel Seçim 2024


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Cansel Çördük cansel
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