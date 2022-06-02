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Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

02.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması entrikalarıyla ve yarışmacıların yaşadıkları aşk ilişkileriyle bir zamanlara damga vurdu. Programın popüler çiftlerden biri de Didem Delen ile Adnan Kızıltaş olmuştu. Adnan'ın büyük aşkı Didem'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Kısmetse olur yarışma programı, programdan kesitlerle sosyal medyada halen gündem olmaya devam ediyor. Programda aşkları kadar kavgalarıyla da ön planda olan Didem ve Adnan ikilisi, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Didem Delen'in son halini ise görenler tanıyamadı.

ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

Seda Akgül'ün sunumuyla bir zamanların reyting rekortmeni Kısmetse Olur programı, aradan yıllar geçmesine rağmen gündem olmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Programın dikkat çeken eski gelin adaylarından biri olan Didem Delen'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Delen, imaj değiştirerek farklı bir görünüm kazandı.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Şimdilerde bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyor.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

37 yaşındaki Delen Halkla İlişkiler mezunudur.

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

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