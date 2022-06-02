Kısmetse Olur'da Adnan'ın büyük aşkıydı! Didem Delen'in son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı

Kısmetse olur yarışma programı, programdan kesitlerle sosyal medyada halen gündem olmaya devam ediyor. Programda aşkları kadar kavgalarıyla da ön planda olan Didem ve Adnan ikilisi, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Didem Delen'in son halini ise görenler tanıyamadı.

ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

Seda Akgül'ün sunumuyla bir zamanların reyting rekortmeni Kısmetse Olur programı, aradan yıllar geçmesine rağmen gündem olmaya devam ediyor.

Programın dikkat çeken eski gelin adaylarından biri olan Didem Delen'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Delen, imaj değiştirerek farklı bir görünüm kazandı.

Şimdilerde bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyor.

37 yaşındaki Delen Halkla İlişkiler mezunudur.





