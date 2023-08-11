Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Öykü Serter 'Bu anonsu daha önce de yaptık' diyerek duyurdu! Fenomen gelin ve damat adayından açıklama gecikmedi

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle yeniden izleyici karşısına çıktı. YouTube'da ekrana gelen Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatıyla yayınlanıyor.

Her bölümü ayrı olay olan programda bu defa diskalifiye şoku yaşandı. Öykü Serter diskalifiye haberini 'Bu anonsu daha önce de yaptık' sözleriyle yeni bölüm tanıtımında duyurdu.

Programın fenomen gelin ve damat adaylarından Cansel ve Oğulcan'ın disklifiye edildiği ortaya çıktı. Öykü Serter; 'Hiçbir mazeret göstermeden yayına gelmediler. Şimdi açık ve net olarak söyleyebiliriz diskalifiye edilecekler' dedi.

Kısmetse Olur'dan ayrılıp dışarda evlenme kararı alan çift, kısa bir süre sonra programa geri dönmüştü. Cansel ve Oğulcan diskalifiye kararı sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

Cansel Ayanoğlu programdan ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu; 'Ben bitti demeden bitmez aşkolar. Bitti dedim. Çünkü dayanamıyordum çok yıprandım bedenen ve ruhen. Amacım asla yarışma hırsı olmadı. Final olmadı. Kalsaydım evdeki oylamada birinciliğim vardı. Amaç o olsaydı kalırdım onu gözüm bile görmedi.. Ve nihayet o bölüm geldi.'

Oğulcan Yılmaz ise; 'İyisiyle kötüsüyle bizden nefret edenler olsun sevenler olsun güzel zamanlar geçirdik ‘Biz’ diyorum çünkü o zamanlar bizdik iyi seyirler. Sizleri özleyeceğim.' ifadelerini kullandı.



