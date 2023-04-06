Kısmetse Olur'da Öykü Serter o yarışmacıya dayanamadı, canlı yayından kovdu! "Komik bir şey değil"

Öykü Serter’in sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının eleme bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu hafta yapılan oylamanın ardından erkekler evinde Sedat koruma altına alındı. Kadınlar evinde koruma altına alınacak kişi belirlenirken Tuğçe’nin davranışları dikkat çekti.

Öykü Serter oylama sırasında Tuğçe'ye uyarıda bulundu. "Tuğçe ne yapıyorsun orada" diyen Serter "Oylamaya müdahale ediyorsun, çıkar mısın dışarı" dedi ve yarışmacıyı dışarı çıkardı.

Öyle bir şey yapmadığını söyleyen Tuğçe'ye "Gördüler, görüntüleri izletirim" diyen Serter, "Bir söyledim, iki söyledim... Lütfen çıkar mısın" dedi.

Bazı yarışmacıların gülmesinin ardından sinirlenen ünlü sunucu "Komik bir şey değil arkadaşlar. Neye gülüyorsun Oğulcan?" diye sordu. Oğulcan Tuğçe'nin dışarı çıkarken çantasını da yanına aldığı için güldüklerini söyledi.

