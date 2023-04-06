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Kısmetse Olur'da Öykü Serter o yarışmacıya dayanamadı, canlı yayından kovdu! "Komik bir şey değil"

06.04.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı Youtube üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen programın son eleme bölümüne Öykü Serter’in oylama sırasında bir yarışmacıyı kovması damga vurdu. “Ne yapıyorsun orada” diyen Serter, Tuğçe’nin o hareketlerine dayanamadı.

Kısmetse Olur'da Öykü Serter o yarışmacıya dayanamadı, canlı yayından kovdu! "Komik bir şey değil"

Öykü Serter’in sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının eleme bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Bu hafta yapılan oylamanın ardından erkekler evinde Sedat koruma altına alındı. Kadınlar evinde koruma altına alınacak kişi belirlenirken Tuğçe’nin davranışları dikkat çekti.

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Öykü Serter oylama sırasında Tuğçe'ye uyarıda bulundu. "Tuğçe ne yapıyorsun orada" diyen Serter "Oylamaya müdahale ediyorsun, çıkar mısın dışarı" dedi ve yarışmacıyı dışarı çıkardı.

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Öyle bir şey yapmadığını söyleyen Tuğçe'ye "Gördüler, görüntüleri izletirim" diyen Serter, "Bir söyledim, iki söyledim... Lütfen çıkar mısın" dedi.

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Bazı yarışmacıların gülmesinin ardından sinirlenen ünlü sunucu "Komik bir şey değil arkadaşlar. Neye gülüyorsun Oğulcan?" diye sordu. Oğulcan Tuğçe'nin dışarı çıkarken çantasını da yanına aldığı için güldüklerini söyledi.

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