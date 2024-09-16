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  4. Kısmetse Olur'dan Arka Sokaklar'a... Polis üniformasıyla poz geldi

Kısmetse Olur'dan Arka Sokaklar'a... Polis üniformasıyla poz geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 15:41
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Kısmetse Olur ile tanınan Tolga Kandemir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Setten ilk fotoğraf da sosyal medyada düştü.

Kısmetse Olur'dan Arka Sokaklar'a... Polis üniformasıyla poz geldi

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasından tanınan Tolga Kandemir, Şahsi Meselemiz adlı yapımda yer almış ve o dönem Hatay'da yapılan çekimler sonrası tepki çekmişti.

Eski yarışmacı Arka Sokaklar dizisine transfer oldu. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kandemir, dizide Melih komiser karakterine hayat veriyor.

Oyunculuk kariyerine Arka Sokaklar'da devam edecek olan Tolga Kandemir'de paylaşım geldi.

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Ünlü yarışmacı polis üniformasını giydi, setten ilk pozunu verdi.

Tolga Kandemir'in Arka Sokaklar setinden yaptığı paylaşıma fanlarından beğeni yağdı.

Ünlü isme "Yakışmış" yorumları gecikmedi.

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Tolga Kandemir
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