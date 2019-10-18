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Kısmetse Olur gelin adayı Yağmur Koçak'ın 'yok artık' dedirten değişimi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı Yağmur Koçak, son haliyle şok etti.

Bir dönemin bomba TV programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarının değişimi bir türlü bitmek bilmiyor. Her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor bu gruba. Şimdi de damat adayı Şehmus'un annesi Emine hanımı motoruyla çileden çıkaran Yağmur Koçak'ın değişimi gündemde...

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Kısmetse Olur yarışma programıyla ünlenen Yağmur Koçak adete evrim geçirmiş. Yağmur Koçak yeni görüntüsüyle görenler artık kendisini tanıyamıyor.

Değişimiyle olay olan Koçak'ın bu halinin estetikten kaynaklandığını söyleyenler olsa da bir kesim değişimin nedeninin filtrelerden kaynaklandığını söyledi.

Yağmur Koçak'ın programdaki haliyle şimdiki hali arasındaki fark olay olmayacak gibi değil.


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kısmetse olur Yağmur Koçak

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