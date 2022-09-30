Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını iddia eden Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük, bu defa mini elbiseli salıncak pozuyla adından söz ettirdi.

Cansel Çördük'ün cesur doğum günü pozlarına çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Cansel Çördük'ün estetik müdahalelerle bambaşka biri olduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar Çördük'ün son halini Bahar Candan'a benzetti.

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Cansel Çördük, sık sık değişimiyle gündeme geliyor.

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla magazin basınını meşgul eden Çördük, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını öne süren Çördük, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Çördük'ün adı, bir dönem Arda Turan ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Geçmişte Instagram hesabı hacklenen Cansel Çördük'ün, Arda Turan ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.

ÖPÜŞME VİDEOSU İFŞA OLDU

Öte yandan Cansel Çördük'ün FBG Goat ile öpüştüğü video, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmişti.



