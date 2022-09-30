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Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

30.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışması, yıllar geçmesine rağmen YouTube'da en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Melis Buse Betkayan, Mehtap Taşkıran, Ceyda Kırıcı, Hazal Atabek, Nur Erkoç, Adnan Kızıltaş, Eser West ve Emre Ubeyli gibi yarışmacıların katıldığı program, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Cansel Çördük, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını iddia eden Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük, bu defa mini elbiseli salıncak pozuyla adından söz ettirdi.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşkına çevirdi! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Cansel Çördük'ün cesur doğum günü pozlarına çok sayıda yorum yapıldı.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşkına çevirdi! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Sosyal medya kullanıcıları Cansel Çördük'ün estetik müdahalelerle bambaşka biri olduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar Çördük'ün son halini Bahar Candan'a benzetti.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşkına çevirdi! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşkına çevirdi! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Cansel Çördük, sık sık değişimiyle gündeme geliyor.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla magazin basınını meşgul eden Çördük, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Geçtiğimiz günlerde henüz 14 yaşındayken Mehmet Ali Erbil tarafından otel odasına çağrıldığını öne süren Çördük, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Çördük'ün adı, bir dönem Arda Turan ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

Geçmişte Instagram hesabı hacklenen Cansel Çördük'ün, Arda Turan ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu

ÖPÜŞME VİDEOSU İFŞA OLDU

Öte yandan Cansel Çördük'ün FBG Goat ile öpüştüğü video, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmişti.

Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük son haliyle şaşırttı! Mini elbiseli salıncak pozu olay oldu


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