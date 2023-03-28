Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye sert sözler: 'İyi niyetliyim ama aptal değilim'

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "sözde sanatçılar" ifadesini kullandı. Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Şahan Gökbakar gibi birçok sanatçı, Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.

İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. İrlanda asıllı ABD'li yazar John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, "sözde sanatçılar" ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini dile getirdi.

Ancak bazı ünlü isimler bu özürle tatmin olmadı ve Muharrem İnce'ye sert eleştirilerde bulundular. Bu isimlerden biri de Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter oldu.

SERT YORUM

Serter sosyal medya hesabından şunları sözlerle İnce'ye tepkisini dile getirdi:

''Sanatçı değilim insanım,

İyi niyetliyim ama aptal değilim.

Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum.

O günlerde büyük bir inançla arkadan durduğum için yine kendimden özür diliyorum.

Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum''



