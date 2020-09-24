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Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen son haliyle şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

2015 yılında Kanal D ekranlarına gelmeye başlayan Kısmetse Olur evlilik programının sonrasında pek çok gelin ve damat adayı popülerleşmeyi başardı. Adayların zaman içerisindeki değişimleri ise görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Son olarak değişimiyle Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen gündem oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen son haliyle şoke etti!

Seda Akgül’ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yer alan Kısmetse Olur programı ilk sezonundaki isimlerle reyting rekorlarını alt üst etmeyi başarmıştı. İlk sezonun fenomen gelin adayları arasında ise Ayça Beğen Ekin yerini aldı. Hayranlarının Ayçaliçe lakabını taktığı eski gelin adayı yıllar içerisinde imajında yaptığı değişiklikle gündeme gelmeyi başardı.

ayçca beğen elin

Kısmetse Olur programıyla tanınan fenomen gelin adayı aşk haberiyle bir süre gündemde kalmayı başarmıştı. Programın bitmesinin sonrasında yaptığı açıklamalarla ses getirmeyi başaran Ayça Beğen, Kısmetse Olur evinde yaşanan aşk ve kavgaların kurmaca olduğunu itiraf etmişti. Katıldığı evlilik programının ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Ayça Beğen, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

ayça emre

Programdaki halinden eser kalmayan Beğen, kilo verdiğini söyleyerek yeni imajını paylaştı. Kısmetse Olur’un Ayça’sını görenler tanımakta zorluk çekti.

DEĞİŞİME SAÇLARINDAN BAŞLADI

Evlilik programının sonrasında aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla adından söz ettiren Ayça Beğen sık sık saç rengini değiştirmeyi tercih ediyordu. Saç rengini değiştirmenin yanında afro modelini uygulayan fenomen gelin adayının son hali hayranlarını şaşırttı.

ayça beğen afro

Kısmetse Olur programında daha kilolu olan Beğen, kilo verdiğini söyledi. Yüz hatlarından zayıfladığı belli olan gelin adayı kumral saçlarının rengini koyulaştırmayı tercih etti. Fenomen ismin son hali ise takipçilerini ikiye böldü.

ayça beğen ekin

Ayça Ekin Beğen aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı. Bazı takipçileri bu halini çok beğenirken bazıları ise yakıştırmadı.

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