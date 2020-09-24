Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen son haliyle şoke etti!

Kısmetse Olur programıyla tanınan fenomen gelin adayı aşk haberiyle bir süre gündemde kalmayı başarmıştı. Programın bitmesinin sonrasında yaptığı açıklamalarla ses getirmeyi başaran Ayça Beğen, Kısmetse Olur evinde yaşanan aşk ve kavgaların kurmaca olduğunu itiraf etmişti. Katıldığı evlilik programının ardından sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Ayça Beğen, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Seda Akgül’ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yer alan Kısmetse Olur programı ilk sezonundaki isimlerle reyting rekorlarını alt üst etmeyi başarmıştı. İlk sezonun fenomen gelin adayları arasında ise Ayça Beğen Ekin yerini aldı. Hayranlarının Ayçaliçe lakabını taktığı eski gelin adayı yıllar içerisinde imajında yaptığı değişiklikle gündeme gelmeyi başardı.

Kısmetse Olur programında daha kilolu olan Beğen, kilo verdiğini söyledi. Yüz hatlarından zayıfladığı belli olan gelin adayı kumral saçlarının rengini koyulaştırmayı tercih etti. Fenomen ismin son hali ise takipçilerini ikiye böldü.

Ayça Ekin Beğen aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı. Bazı takipçileri bu halini çok beğenirken bazıları ise yakıştırmadı.

