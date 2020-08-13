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Kısmetse Olur yarışmacısı Eser West’in Atatürk tepkisi bir türlü dinmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Atatürk’ü sevmeyen bir kesim olduğunu iddia ederek sosyal medya hesabından yaylım ateşine tutan Eser West bu sefer de kendisine gelen tepkilere cevap verdi. Eser West’in Atatürk’ü savunan çıkışına sosyal medya takipçilerinden eleştiri yağdı. Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Eser West ise eleştirileri sert bir dille yanıtladı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eser West’in Atatürk tepkisi bir türlü dinmedi!

2015 yılında Kanal D ekranlarına gelen Kısmetse Olur programıyla ünlenen Eser West, Amerikan aksanlı Türkçesi ve Cansel Çördük’le yaşadığı ilişki sayesinde popülerleşti. Her geçen gün hayran kitlesini artıran Eser West, 2017 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katıldı. Survivor yarışmasının sonrasında genç kızların sevgilisi haline dönüşen West son günlerde Atatürk hakkında yaptığı açıklamalarla gündem belirlemeye devam ediyor.
Twitter’da “Atatürk Atam Olamaz” etiketinin popüler başlıklar arasında girmesi üzerine adeta ateş püsküren Eser West sosyal
medyada peşi sıra paylaşımlar yaptı. Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak attığı gönderinin sonrasında Eser West’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları Eser West’i Amerika’da yaşaması, aksanlı Türkçesi ve Arap söylemi üzerinden eleştirdi. Eser West ise tepkilere anında cevap verdi.

‘ÇOĞUNUZDAN DAHA MERT VE YÜREKLİ’

eser west
Geçen günkü paylaşımlarındaki sert söylem dilini koruyan West, “Kimse yanlış anlamasın. Ben 8 yaşına kadar Türkiye’de büyüdüm. O yaşlarımda buradan öğrendiğim bir şey varsa; o da ‘Türk demek Atatürk demektir’. Ne mutlu Türküm diyene! Ne mutlu Atatürk’üm diyene! Bu asla değişmeyecek benim gözümde. Ne kadar Arap kökenli olup New York’ta büyümüş olsam dahidir. Kusura bakmayın yeni nesil, siz benim Türkçeme, nerede büyüdüğüme, nerede ne iş yaptığıma değil; benim içimdeki Türk kanıma bakacaksınız. Sizinkinden az da olsa, çoğunuzdan daha Türk, mert ve yürekli. Beni yargılamadan önce kendinizi yargılayın” notunu düştü.

‘ADAM DEĞİLDİR’

eser west2

Eleştirilere Instagram hesabının hikaye bölümünden cevap vermeyi seçen West, “Son bir şey, Atatürk’ü sevmeyen adam benim gözümde adam değildir” ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West’ten şaşırtan Atatürk çıkışı!Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West’ten şaşırtan Atatürk çıkışı!
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