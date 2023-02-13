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Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm yayınlanma tarihi belli oldu mu?

13.02.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkemizde gerçekleşen yıkıcı depremler sonrası bir süre yayın yapmama kararı alan izdivaç programı Kısmetse Olur'un 49. bölüm yayınlanma tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinden yayın hayatına başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 'Geçmiş Olsun Türkiye' etiketiyle paylaşım yapan Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube kanalı programın bir süre yayınlanmayacağını bildirdi. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

BİR SÜRE YAYIN YAPMAMA KARARI ALDI

YouTube platformu üzerinden yayın yapan Kısmetse Olur Aşkın Gücü bir süre yayın yapmama kararı aldı. Ülkemizde gerçekleşen iki büyük yıkıcı deprem sonrası Tv yayın akışlarında değişiklik yaşanırken, izdivaç programı Kısmetse Olur da yayınlanmayı durdurdu.

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İşte Kısmetse Olur programının yayınlanmayı durdurma kararı açıklaması;

"Geçmiş olsun Türkiye. Ülkemizin pek çok ilini etkileyen deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Bu nedenle bir süre yayın yapmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Anlayışınızı rica ederiz."

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur'un yeni bölümü olan 49. bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

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