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Kitapları yayınlanmadan hemen önce isimleri değiştirilen kurgusal karakter!

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Kitapları yayınlanmadan hemen önce isimleri değiştirilen kurgusal karakter!

Bir yazar için roman karakteri yaratmak sürecin en önemli kısmıdır. Karakterin bütün özelliklerini derinlemesine detaylandıran yazarlar isim bulma konusunda büyük zorluk yaşar. Çünkü isimler karakterleri tamamen tanımlayan en kapsamlı ayrıntıdır. Günümüzde film ve dizilere çevrilen ünlü kitapların karakterlerinin isimlerinin değiştirildiğini biliyor muydunuz?

Kitap okumak tavsiye edilmesine rağmen çoğu kişi tarafından bir köşeye atılan aktivitelerin başında gelir. Kitaplar aslında bambaşka bir dünyanın perdesini aralayan gizemli geçitlerdir. Öyle ki dünyaca ünlü birçok kitap uyarlanarak film ve dizilere konu olmuştur. Ancak bu kitaplarda öyle bir detay var ki hepimizin küçük dilini yutmasına neden olacak. Çünkü herkesin yakından tanıdığı bu karakterlerin isimleri önceden farklıymış. İşte dünyaca ünlü kurgusal karakterlerin ilk isimleri...

SCARLETT O’HARA

SCARLETT O’HARA

Margaret Mitchell’in Pulitzer ödüllü romanı Rüzgar Gibi Geçti, 20. yüzyılın en çok okunan kitapları arasında yer alıyor. Romandaki ana karakterin ismi aslında Pansy O’Hara’ydı. Mitchell, kitap yayımlanmadan sadece bir hafta önce ana karakterin isminin Scarlett O’Hara olmasına karar verdi. Scarlett o kadar güçlü bir karakterdi ki yapımcılar hemen harekete geçti. Kitap aynı isimle sinemaya uyarlandı. 1940’lı yıllara damgasını vuran bu film, tam 10 dalda Oscar ödülüne layık görüldü.

HOLLY GOLIGHTLY

HOLLY GOLIGHTLY

Tiffany’de Kahvaltı isimli romanın ana karakteri Holly Golightly’nin ismi, kitabın taslak metninde Connie Gustafson olarak geçiyordu. Yazar Truman Capote, Holly Golightly isminin daha akılda kalıcı olacağını düşündüğü için karakterin ismini değiştirmeye karar vermişti. Yazarın düşündüğü gibi kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra Holly Golightly karakteri popülerliğini arttırdı.

DRACULA

DRACULA

Bram Stoker tarafından kaleme alınan gotik tarzdaki ilk romanı Dracula ilk yazıldığında ana karakterin ismi Kont Wampyr olarak seçilmişti. Ancak yazar tarih kitaplarında Vlad Dracul karakteriyle tanışınca fikrini değiştirdi. Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Dracul, acımasız kişiliği ve insanlık dışı işkence yöntemleriyle, Stoker’ı oldukça etkilemişti. Böylece Kont Wampyr’ın ismi Dracula olarak değişti.

SHERLOCK HOLMES

SHERLOCK HOLMES

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan kurgusal karakter, edebiyat tarihinin en fazla bilinen dedektiflerinden biridir. Doyle kitabın ilk taslağını hazırladığında dedektife Sherringford Hope ismini uygun görmüştü. Ancak her şey tamamlandığında ana karakterin ismi konusunda tereddütler yaşamaya başladı. Yeni bir isim arayışına giren Doyle; en sevdiği müzisyen Alfred Sherlock ile ünlü hukukçu Oliver Wendell Holmes’un isimlerini birleştirdi. Böylece Sherlock Holmes ismiyle edebiyat tarihinin en ünlü dedektifini yaratmış oldu.

JOHN H. WATSON

JOHN H. WATSON

Sir Arthur Conan Doyle tarafından kaleme alınan romanda Sherlock Holmes’in en büyük yardımcı olan Joh. H. Watson karakterinin isminin de taslak metinlerde farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. Dr. Watson’ın ismi ilk başta Ormond Sacker’di. Ancak yazar, tıpkı Sherlock’ta olduğu gibi kitabını yayımlamadan önce Ormond Sacker’ın ismini John H. Watson olarak değiştirmeye karar verdi.

BRUCE WAYNE

BRUCE WAYNE

1939 yılında Bob Kane ve Bill Finger, Detective Comics’in çizgi roman kahramanı Bruce Wayne’ı daha bilinen ismiyle Batman karakteri de büyük bir değişim süreci yaşadı. Bu süper kahramanın ismi ilk başta Bruce Adams’tı. Ancak sonrasında İskoç vatansever Robert Bruce ile Amerikan Devrimi’nin önemli simalarında Mad Anthony Wayne’nin isimleri birleştirildi ve Bruce Wayne ismi ortaya çıktı.

NANCY DREW

NANCY DREW

Edward Stratemeyer’in 1929 yılında yarattığı ünlü dedektif sonraki dönemde birçok hikayenin ana kahramanı oldu. Nancy Drew bugüne kadar; Stella Strong, Diana Drew, Diana Dare, Nan Nelson, Helen Hale ve Nan Drew gibi çok farklı isimlerle okuyucuyla buluştu.

LUKE SKYWALKER

LUKE SKYWALKER

Star Wars evreninin yıldızı Luke Skywalker’ın ismi ilk başta Luke Skykiller’dı. George Lucas, sonradan bu karakterin ismini Luke Skywalker olarak değiştirse de Skykiller ismi, serinin pek çok farklı karakteri için kullanıldı.

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