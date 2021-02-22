Kitapları yayınlanmadan hemen önce isimleri değiştirilen kurgusal karakter!

Kitap okumak tavsiye edilmesine rağmen çoğu kişi tarafından bir köşeye atılan aktivitelerin başında gelir. Kitaplar aslında bambaşka bir dünyanın perdesini aralayan gizemli geçitlerdir. Öyle ki dünyaca ünlü birçok kitap uyarlanarak film ve dizilere konu olmuştur. Ancak bu kitaplarda öyle bir detay var ki hepimizin küçük dilini yutmasına neden olacak. Çünkü herkesin yakından tanıdığı bu karakterlerin isimleri önceden farklıymış. İşte dünyaca ünlü kurgusal karakterlerin ilk isimleri...

SCARLETT O’HARA

Margaret Mitchell’in Pulitzer ödüllü romanı Rüzgar Gibi Geçti, 20. yüzyılın en çok okunan kitapları arasında yer alıyor. Romandaki ana karakterin ismi aslında Pansy O’Hara’ydı. Mitchell, kitap yayımlanmadan sadece bir hafta önce ana karakterin isminin Scarlett O’Hara olmasına karar verdi. Scarlett o kadar güçlü bir karakterdi ki yapımcılar hemen harekete geçti. Kitap aynı isimle sinemaya uyarlandı. 1940’lı yıllara damgasını vuran bu film, tam 10 dalda Oscar ödülüne layık görüldü.

HOLLY GOLIGHTLY

Tiffany’de Kahvaltı isimli romanın ana karakteri Holly Golightly’nin ismi, kitabın taslak metninde Connie Gustafson olarak geçiyordu. Yazar Truman Capote, Holly Golightly isminin daha akılda kalıcı olacağını düşündüğü için karakterin ismini değiştirmeye karar vermişti. Yazarın düşündüğü gibi kitap yayımlandıktan kısa bir süre sonra Holly Golightly karakteri popülerliğini arttırdı.