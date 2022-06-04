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  4. Kıtlık kapıda! Çok yakında sofralarda sahte muzlar ve solucanlar yer alacak

Kıtlık kapıda! Çok yakında sofralarda sahte muzlar ve solucanlar yer alacak

04.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel iklim değişikliği, çevre felaketi ve savaşlar dünyayı bekleyen yiyecek kıtlığını her geçen gün daha fazla yaklaştırıyor. Uzmanlar, gelecekte gıda kıtlığıyla mücadele etmek için raflarda daha fazla süper gıda bulunması çağrısında bulunuyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar yemek menülerinde sahte muzlar, solucanlı yemekler olacağını belirtiyor.

Kıtlık kapıda! Çok yakında sofralarda sahte muzlar ve solucanlar yer alacak

Uzmanlar, insanlığın yakın tarihte laboratuvarda yetiştirilen et ve proteini yüksek böcekler yemek zorunda kalabileceği konusunda uyarıyor. Yiyecek kıtlığının kapıda olduğunu söyleyen uzmanlar, 2050 yılına kadar sahte muzlar ve solucanlı yemeklerin menüde yer alabileceğini belirtiyor. Bunların yanı sıra insanlığın laboratuvarda yetiştirilen et ve böcek yemek zorunda kalınabileceği söyleniyor.

FÜTÜRİSTİK YİYECEKLER

Artan gıda fiyatları karşısında uzmanlar kıyamet senaryolarını hazırlamaya başladı. Bilim insanları, insanlığın geleceği için fütüristik yiyecekler arıyorlar. Uzmanlara göre, sadece laboratuvarda yetiştirilmiş et yiyerek değil, önümüzdeki otuz yıl içinde böceklerden ve hatta 'sahte muzlardan' oluşan bir yemek planıyla hayatta kalabiliriz. Bu yeni ikramlar kulağa pek iştah açıcı gelmese de, iklim değişikliği dünya çapında mahsul kıtlığına neden olduğu için tek seçeneğimiz olabilirler.

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İNSANLIĞIN UMUDU SAHTE MUZ

Geleceğin bir süper yiyeceği 'sahte muz' olabilir. Enset olarak da bilinen bu Etiyopya mahsulü sahte muz, dünya çapında 100 milyondan fazla insanı besleyebilir. Etiyopya'da yaklaşık 20 milyon insan için yulaf lapası ve ekmek yemi yapmak için kullanılıyor. Afrika kıtasında gıda güvenliğini sağlamak için enset ekimine öncelik veriliyor.

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Bilim insanı Dr. James Borrell BBC'ye şunları söyledi: "Onu bir mahsul olarak kesinlikle benzersiz kılan bazı sıra dışı özellikleri var. İstediğin zaman ekebilirsin, istediğin zaman hasat edersin ve çok yıllık. Bu yüzden ona açlığa karşı ağaç diyorlar."

BÖCEKLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Dünyanın dört bir yanında çeşitli şirketler kıtlıkla mücadele için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Galler’de, proteini yüksek böcek içerikli atıştırmalıkların ilk denemeleri yapılacak. Proje, gelecek yıl ilkbahardan itibaren 5-11 yaş arası çocuklara tadım için dağıtılmaya başlayacak. Araştırmacılara göre, 'VeXo' adı verilen böcek proteini, 'geleneksel' kıyma gibi görünecek.


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