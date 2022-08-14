Kıvamı tutmuyor diye üzülmeyin! Sütlacın kıvamını tam tutturmak için püf noktaları

Yemeklerden yenildikten sonra hafif ve sütlü bir tatlı arıyorsanız akıllara ilk önce sütlaç geliyor. Sütlaç hem kolay yapımıyla hem de lezzetiyle sık sık yapılıyor. Oldukça sevilen sütlaç tatlısını yaparken kıvamında sorun yaşıyorsanız aşağıda bulunan püf noktalara dikkat ederek sütlacınızı tam kıvamında yapmayı başarabilirsiniz.
SÜTLAÇ KIVAMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
- Öncelikle sütlacın kıvamını tutturmak için doğru reçete, doğru malzeme ve doğru teknik kullanılmalıdır. Ürünün tazeliği ve işlem basamakları önemli bir unsurdur.
- Sütlaç için en önemli kıvam ve bağlayıcı unsur sübyedir. Sübye pirincin nişastasıdır ve geleneksel bir yöntemdir. 1 gece önceden suda bekletilen pirincin ertesi gün blendırdan geçirilip nişastasının çıkarılmasıyla elde edilir. Sübye hem kıvam verir hem de aroma ve lezzet katar.
- Pişirmede dikkat edilecek unsurlar; Süt kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.
- Pirinç iyice kaynatılmalı ve sübye kaynayan süte yavaşça ilave edilmeli.
- Sütlacın kıvamı sulu ise biraz daha sübye ilave edilmeli veya biraz daha kaynama süresi uzatmalı. Eğer kıvam çok yoğun ise tencere ocağa alınıp tekrar süt ilavesi yaparak kaynatılmalı.
- Sütlacın kıvamı hafif sulu ve yumuşak dokulu olmalı subyesi fazla olan sütlaçlarda sütün tadı ve aromasından çok nişastanın tadı baskın gelmektedir. Bu da istediğimiz bir durum değildir.
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