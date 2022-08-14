Kıvamı tutmuyor diye üzülmeyin! Sütlacın kıvamını tam tutturmak için püf noktaları

Yemeklerden yenildikten sonra hafif ve sütlü bir tatlı arıyorsanız akıllara ilk önce sütlaç geliyor. Sütlaç hem kolay yapımıyla hem de lezzetiyle sık sık yapılıyor. Oldukça sevilen sütlaç tatlısını yaparken kıvamında sorun yaşıyorsanız aşağıda bulunan püf noktalara dikkat ederek sütlacınızı tam kıvamında yapmayı başarabilirsiniz.

SÜTLAÇ KIVAMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER