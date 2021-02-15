Kıvamı yerinde, tüm püf noktaları içinde: Usta şeften ıslak kek yapılışı!

Hemen hemen herkesin severek yediği fakat sosunun kıvamını bir türlü tutturamadığı ıslak kekin tüm ipuçları bu tarifte! Yemeye doyamayacağınız ıslak kek tarifini bir kenara not edin, işinize çok yarayacak. Özellikle yapacağımız ıslak kek sosu kekinizi diğer keklerden ayırt edecek en temel nokta!

ISLAK KEK MALZEMELERİ

2 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı şeker

1/2 çay bardağı kakao

1/2 çay bardağı sıvıyağ

ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak şekerle yumurta köpürtüyoruz. Yaklaşık 5 dakika çırpıyoruz. Unu ve kakaoyu sıvıların içerisine eklemeden önce bir kapta karıştırabilirsiniz.

Vanilya ve kabartma tozunu da ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra yağı yumurtanın içerisine ekleyerek çırpıyoruz.

Daha sonra unlu olan karışımı 2-3 seferde yumurtanın içerisine ekliyoruz. Karışımı kalıba almadan önce yapışmaması için tereyağı ile yağlayabilirsiniz.

Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 45-50 dakika kadar pişiriyoruz.

Kek pişerken; süt, şeker, fındık yağı ve kakao ile sosumuzu hazırlıyoruz.

Pişen kekin üzerine soğutmadan hazırladığımız sosu döküyoruz ve çekmesini bekliyoruz.

ISLAK KEKİN PÜF NOKTALARI

Sosun çok koyu olmaması için kakaoyu azaltabilirsiniz.

Kek harcının topak topak olmaması için kuru malzemeleri önce her zaman birlikte karıştırmalısınız.

Kek sosunun koyu kıvamda olması kekinizin sosu iyi çekmemesine neden olabilir. Çok az kaynadıktan sonra hemen ocaktan almanız iyi olacaktır.



