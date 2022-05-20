Türkiye'nin en yakışıklı ve başarılı jönleri arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı anlattı.

"BAŞAK'IN KARNI BÜYÜDÜKÇE DÖNÜŞTÜM"

Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak’ın karnının büyüdüğünü hissediyorum.

Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." diye konuştu.



