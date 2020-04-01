MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması! Müşahade altına aldılar

Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması! Müşahade altına aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un, koronavirüsten şüphelendiği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs açıklaması! Müşahade altına aldılar

Koronavirüs salgınının giderek yaygınlaşması nedeniyle birçok ünlü isim de bu virüs nedeniyle halen tedavi görüyor. Bugün ortaya atılan bir iddia ise ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı yönünde.

Kıvanç Tatlıtuğ korona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.

Hürriyet'in haberine göre önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı olarak özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'da koronavirüsten şüphelenildiği ileri sürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak hastanede test sonucunu bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı:

bu-0104202015857310708281193c

"Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı!'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı!
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizin testin pozitif cikmasi ulkede yasanan issizlik ve ekonomik durumdan daha onemli merakta birakmayiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çıtak Tatlıses: Halsizlik fazla, korkuyorum

'Halsizlik fazla, korkuyorum'

Seda Akgül, Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı!

Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Kurtlar Vadisi oyuncusu koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Alessandra Ambrosio vitamin depoladı

Evinin bahçesinde vitamin depoladı

Aleyna Tilki: Yatağımın başı da gerçek

'Yatağımın başı da gerçek'

Alişan'ın yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

Yatırımları hız kesmiyor! Bu defa o sektöre girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.