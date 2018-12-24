Kıvanç Tatlıtuğ’dan özür diledi

Emre Erciş adlı Twitter kullanıcısı Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ın kulaklarını kestirdiğini iddia etmişti.

Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Kıvanç Tatlıtuğ "Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız. Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın.

Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir. Ha yok ispat edemediniz hadi siz mesleği bırakmayın da benden bir özür dileyin benim için tamamdır" dedi.

Emre Erciş, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan özür diledi. "Köpeklerin kulaklarını kimin kestirdiğini teyit etmeden paylaşmam büyük hataydı" mesajı yayınladı.

