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Kıvanç Tatlıtuğ hangi Hollywood uyarlamasında yer alacak?

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 14:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

2018 yılının sonbaharında başlayacak yeni yayın döneminde Kıvanç Tatlıtuğ'un, ‘Prison Break’ uyarlamasıyla FOX’un yeni starı olması umut bekleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ hangi Hollywood uyarlamasında yer alacak?

Hollywood yapımlarının bir bir Türk versiyonları çekilmeye devam ediyor. Bu kervana en son unutulmaz Amerikan yapımı "Prison Break" (Büyük Kaçış) eklenmeye hazırlanıyor. Ay yapım tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan serinin baş rolü için de Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldü. Gazeteci Ali Eyüpoğlu'nun köşesinden verdiği habere göre Ay yapım Fox Türkiye ile görüşmelere devam ediyor. Yapım şirketinin Kıvanç Tatlıtuğ ile prensipte anlaşmasına karşın, proje için imzalar atılması gerekiyor.

TATLITUĞ KABUL EDECEK Mİ?
Diğer yandan Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu köşesinden aktardığı haberde bir de uyarıda bulunuyor. Zira Tatlıtuğ gibi bir ismi Fox'a kaptırmak istemeyen kanalların sanatçıya geri çeviremeyeceği paralar ve cazip projeler teklif edebileceği söyleniyor. Eğer Tatlıtuğ ısrar ederse Türkiye'nin de bir "Prison Break" uyarlaması olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Prison Break Kıvanç Tatlıtuğ

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