MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ’lu Aşıklar Bayramı filminden yeni bir fotoğraf geldi

Kıvanç Tatlıtuğ’lu Aşıklar Bayramı filminden yeni bir fotoğraf geldi

19.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen’in başrollerini paylaştığı Özcan Alper imzalı Aşıklar Bayramı filminin çekimleri son sürat devam ediyor. Setten yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu Aşıklar Bayramı filminden yeni bir fotoğraf geldi

Kıvanç Tatlıtuğ’un son projesi Aşıklar Bayramı filminin çekimleri son hız devam ediyor. Merakla beklenen filmin setinden bir kare daha geldi. Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde Kıvanç Tatlıtuğ başrolü Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen ile paylaşıyor.

Çekimleri Kars’ta devam eden filmden Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Özcan Alper’ yer aldığı yeni bir kare paylaşıldı.

asiklar-bayrami

Kıvanç Tatlıtuğ filmde Settar Tanrıöğen’in oğlu Avukat Yusuf’u canlandıracak. Yazar Kemal Varol’un aynı adla romanından uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin yapımcılığını ise Nar Yapım üstleniyor.

Aşıklar Bayramı’nda, 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş saz aşığı Heves Ali ile avukat oğlu Yusuf’un, Kars’a doğru yolculukları anlatılıyor. Birbirlerine kırgın ve kızgın baba ile oğulun geçmişle hesaplaşması duygusal bir dille aktarılıyor. Yasemin Allen da Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Yusuf’un sevgilisine hayat verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
PARTNER 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler
Eski sevgilileri yıkıldı! Şoke eden ilişki iddiasıEski sevgilileri yıkıldı! Şoke eden ilişki iddiası
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Yasemin Allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Ankara'da sıcak saatler! 10 büyükelçi Dışişlerine geldi

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

Gelinine altın kemer taktı! Fiyatı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.