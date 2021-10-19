Kıvanç Tatlıtuğ’lu Aşıklar Bayramı filminden yeni bir fotoğraf geldi

Kıvanç Tatlıtuğ’un son projesi Aşıklar Bayramı filminin çekimleri son hız devam ediyor. Merakla beklenen filmin setinden bir kare daha geldi. Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde Kıvanç Tatlıtuğ başrolü Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen ile paylaşıyor.

Çekimleri Kars’ta devam eden filmden Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Özcan Alper’ yer aldığı yeni bir kare paylaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ filmde Settar Tanrıöğen’in oğlu Avukat Yusuf’u canlandıracak. Yazar Kemal Varol’un aynı adla romanından uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin yapımcılığını ise Nar Yapım üstleniyor.

Aşıklar Bayramı’nda, 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş saz aşığı Heves Ali ile avukat oğlu Yusuf’un, Kars’a doğru yolculukları anlatılıyor. Birbirlerine kırgın ve kızgın baba ile oğulun geçmişle hesaplaşması duygusal bir dille aktarılıyor. Yasemin Allen da Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Yusuf’un sevgilisine hayat verecek.

