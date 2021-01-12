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Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

12.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

Bir süredir ekranda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni haber... İsmi Kod adı "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan dizinin 30 Ocak'ta sete çıkması beklenirken Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kod adı "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya başrolde Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek.

Dizi güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

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