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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 28.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dizi Prison Break'in yerli versiyonunda Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı iddia edildi. Dizinin ise yeni sezonda Fox ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

FOX, yapımın Türkiye'de bir uyarlamasını çekmek için geçtiğimiz dönemlerde yayın haklarını satın almıştı. Gelen haberler, Michael Scofield karakterine Türk versiyonunu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği konusunda kendisiyle anlaşıldığını da söylüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına talep ettiği ücret ise dudakları uçuklattı. Tatlıtuğ, kanaldan bölüm başına tam 280 bin TL talep etti.

Geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'le Cunda'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde de rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Prison Break

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