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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filminden ilk kare! Sosyal medya hesabından paylaştı

29.09.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanacak olan Aşıklar Bayramı adlı filmin çekimleri son hızla devam ediyor. Son olarak, filmin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, merak edilen yapıma dair ilk kareyi paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filminden ilk kare! Sosyal medya hesabından paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı ve hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak olan Aşıklar Bayramı'nın çekimleri sürüyor.

Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimlerinin başlayacağı geçen pazartesi duyurulmuştu. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.

Meraklı bekleyiş sürerken; filmin ilk karesini Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kemal Varol’un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf’a hayat veriyor.

Film Netflix’te seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu filmin ardından “Yakamoz” adlı denizaltı dizisinin 2. sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kıvanç Tatlıtuğ
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