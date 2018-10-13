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Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun oynadığı Çarpışma'dan ilk kare

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başrolünde yer aldığı yeni dizi Çarpışma'nın setinden ilk kare geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun oynadığı Çarpışma'dan ilk kare

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çarpışma adlı dizinin çekimleri başladı.

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can ve Hakan Kurtaş gibi ünlü isimler de rol alıyor.

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Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı dizi, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

Çarpışma dizisinin setinden de ilk kare yayınlandı! Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun yer aldığı fotoğrafta yüzler gülüyor...

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