Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi.

Akşam Life'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi.

Özellikle spor araçlara ilgi duyan Tatlıtuğ’un son tercihi 2013 model Porsche 911 Carrera 4S oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Porsche 911 Carrera 4S için 1 milyon TL ödeme yaptı.

Yeni aracıyla birlikte Tatlıtuğ’un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor.



