MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ otomobil tutkusu için para harcamaktan vazgeçmiyor. Son olarak Porsche 911 Carrera 4S alan oyuncu bakın ne kadar ödedi

Kıvanç Tatlıtuğ yeni otomobiline servet ödedi

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi.

Akşam Life'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminde rol olan oyuncu, servet yatan garajına yeni bir oyuncak ekledi.

Özellikle spor araçlara ilgi duyan Tatlıtuğ’un son tercihi 2013 model Porsche 911 Carrera 4S oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Porsche 911 Carrera 4S için 1 milyon TL ödeme yaptı.

Yeni aracıyla birlikte Tatlıtuğ’un garajında böylelikle 5 otomobil ve 1 motosiklet bulunuyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ Porsche 911 Carrera 4S Kıvanç Tatlıtuğ otomobil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet pazar arabası alamıyor bunlar çiğdem çekirdek gibi araba alıyorlar değirmenin suyu iyi.
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