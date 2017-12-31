Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeş şoku! Borçları bırakıp...

Takvim'den Ali Oktay'ın haberine göre oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, haciz şoku yaşadı. Evlenmeden önce Pendik'teki evinde yaşayan Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile evlendikten sonra Bebek'e taşındı. Bu sırada bir banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ'un 15 bin 475 lira borcu nedeniyle icra takibi başlattı. Banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un evlenmeden önce ikamet ettiği Pendik'teki evine, Ocak 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde 2 haciz ihbarnamesi yolladı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un bankanın gönderdiği ihbarnamelerden haberi olmadı. Bankanın Haziran 2017'de yolladığı üçüncü haciz ihbarnamesi ise Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ tarafından teslim alındı. İhbarnameyi okuyan Tatlıtuğ'un annesi, oğlunun 15 bin 475 lira ödemesi gerektiğini, aksi takdirde hakkında cebri icraya devam olunacağını öğrenince durumu oğluna anlattı. Annesine giden üçünü tebligatla haciz ihbarnamelerinden haberdar olan Kıvanç Tatlıtuğ, bankanın haciz ihbarlarını yasaya uygun şekilde tebliğ etmediği ve borçlu olmadığının tespiti için bankaya dava açtı.

İHBARNAME ULAŞMADI

Banka tarafından çıkarılan haciz ihbarnamelerinin Kıvanç Tatlıtuğ'un adresine gelmediği için ihbarnamelere itiraz edemediklerini belirten Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak, dava dilekçesinde şunları anlattı: "Borçlarına bağlı kalan müvekkilim borçlarını zamanında ödemektedir. Müvekkilimin kardeşine herhangi bir borcu yoktur. Kardeşinin de müvekkilimden bir alacağı ya da malı bulunmamaktadır. Kardeşi müvekkilimin yanında çalışırken eşiyle birlikte ABD'ye gezmeye gitmiş, ancak oradan dönmemiştir. Müvekkilimin Ömür Tugay Tatlıtuğ'a borçlu olmadığının ya da borçlunun müvekkilimden bir alacağı ya da malı bulunmadığının tespiti ile müvekkilimin uğradığı zararın davalı bankadan tahsiline karar verilsin."

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