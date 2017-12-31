MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeş şoku! Borçları bırakıp...

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 11:58 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşine ait 15 bin liralık borç yüzünden haciz ihbarnamesiyle karşılaştı. Üçüncü tebligatla olayı öğrenen oyuncu ‘Kimseye borcum yok’ diyerek tespit davası açtı. Avukatı: "Kardeşi müvekkilimin yanında çalışırken eşiyle birlikte ABD'ye gezmeye gitmiş, ancak oradan dönmemiştir" açıklamasında bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeş şoku! Borçları bırakıp...

Takvim'den Ali Oktay'ın haberine göre oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, haciz şoku yaşadı. Evlenmeden önce Pendik'teki evinde yaşayan Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer ile evlendikten sonra Bebek'e taşındı. Bu sırada bir banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ'un 15 bin 475 lira borcu nedeniyle icra takibi başlattı. Banka, Kıvanç Tatlıtuğ'un evlenmeden önce ikamet ettiği Pendik'teki evine, Ocak 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde 2 haciz ihbarnamesi yolladı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un bankanın gönderdiği ihbarnamelerden haberi olmadı. Bankanın Haziran 2017'de yolladığı üçüncü haciz ihbarnamesi ise Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ tarafından teslim alındı. İhbarnameyi okuyan Tatlıtuğ'un annesi, oğlunun 15 bin 475 lira ödemesi gerektiğini, aksi takdirde hakkında cebri icraya devam olunacağını öğrenince durumu oğluna anlattı. Annesine giden üçünü tebligatla haciz ihbarnamelerinden haberdar olan Kıvanç Tatlıtuğ, bankanın haciz ihbarlarını yasaya uygun şekilde tebliğ etmediği ve borçlu olmadığının tespiti için bankaya dava açtı.

İHBARNAME ULAŞMADI
Banka tarafından çıkarılan haciz ihbarnamelerinin Kıvanç Tatlıtuğ'un adresine gelmediği için ihbarnamelere itiraz edemediklerini belirten Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak, dava dilekçesinde şunları anlattı: "Borçlarına bağlı kalan müvekkilim borçlarını zamanında ödemektedir. Müvekkilimin kardeşine herhangi bir borcu yoktur. Kardeşinin de müvekkilimden bir alacağı ya da malı bulunmamaktadır. Kardeşi müvekkilimin yanında çalışırken eşiyle birlikte ABD'ye gezmeye gitmiş, ancak oradan dönmemiştir. Müvekkilimin Ömür Tugay Tatlıtuğ'a borçlu olmadığının ya da borçlunun müvekkilimden bir alacağı ya da malı bulunmadığının tespiti ile müvekkilimin uğradığı zararın davalı bankadan tahsiline karar verilsin."

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Ömür Tugay Tatlıtuğ

En Çok Okunan Haberler

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

İlginizi Çekebilir

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güney sen nasil bir insansin ya tırnaksız:)
Diğer Haberler
Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

Yeni yıla yeni ev ile girdiler

Yeni yıla yeni ev ile girdiler

Esin Moralıoğlu inşaatçı oldu!

Esin Moralıoğlu inşaatçı oldu!

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

İrem Derici'nin 2017'de hayatındaki tek güzel şey...

2018'e Amsterdam'da girecekler

2018'e Amsterdam'da girecekler

Tektaş 3 yılda büyüdü!

Tektaş 3 yılda büyüdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.