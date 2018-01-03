MAGAZİN

Kıvılcım Ural'dan takipçisine şok cevap!

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze (44) ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural (27), bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Kıvılcım Ural'dan takipçisine şok cevap!

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. 'Sular duruldu' derken genç şarkıcı bir kez daha adından söz ettirdi.

Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından, "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" mesajını ekledi.

Ural'ın paylaşımına bir takipçisinden, "Yaw he he, zavallı yaratık seni. Senin yüzünden Duman'dan soğudum" yorumu geldi. 27 yaşındaki şarkıcı ise "Duman da bayılıyor sana. Çok ağlıyor sen yosun diye" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kıvılcım ural kaan tangöze

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