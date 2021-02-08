Kıvırcık Ali'nin evlatları babasının vasiyetini ilk kez açıkladı

Hayatını kaybeden babası hakkında Sözcü'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Ecem Özütemiz, "10 yıl değil, 100 yıl geçse de dinmeyecek bir acı" diye bahsettiği babasıyla duygusal hikayelerini ve vasiyetini anlattı.

BABASININ VASİYETİNİ DÖVME YAPTIRDI

Babasını küçük yaşta kaybeden Ecem Özütemiz, Kıvırcık Ali'nin yıllar önce hatıra defterine yazdığı satırları vücuduna dövme olarak yaptırdığını söyledi.

Kıvırcık Ali'nin kızı için yazdığı satırlar da ise şunlar yazıyor:

"Balıma bal kızıma… Sevgili kızım canımın içi Ecem gülüm! Hayattaki tek dileğim okuyup üniversiteyi bitirmen, hayata sıkı hem de sımsıkı sarılman. Ömrüm olduğu sürece arkandayım yanındayım bir baban gibi değil bir arkadaşın gibi. Hayatı senle paylaşmak, yoldaşın olmak ve baban olarak seni çok seviyorum daha güzel günlere sevgiyle."

"BABAM İŞİNİ İPTAL EDER YANIMA GELİRDİ"

Ecem Özütemiz, babası ile olan ilişkisi hakkında şunları anlattı:

"Babam bana çok düşkündü. Okul zamanında bir öğle yemeğinde mutlaka işinden gücünden yarım saat ayırır, gerekirse iptal eder yanıma gelirdi. Ayrıldıklarında ben küçüktüm. Ama baba yokluğunu hissettirmedi hiç. Ben babayla ev ortamında vakit geçirdiğimi hiç hatırlamam. Turnelerde araba içinde ya da bir yere giderken yolculukta. Çocukluğum kulislerde, barların müdüriyetlerinde ya da sahne arkasında uyuyarak geçti.