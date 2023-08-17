Kıvrımlı model Ashley Graham üstsüz pozunu paylaştı! Dikkat çeken detay

Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' seçilen kıvrımlı model Ashley Graham sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son günlerde tatilde olan kıvrımlı modelden yeni pozlar geldi.

Tatilden üstsüz pozlarını paylaşan büyük beden model Graham'ın sırtındaki izler gözlerden kaçmadı.

Son dönemde fiziğine dair "Artık kilolu değilsin" yorumları alan 3 çocuk annesi tatilde bardak çektirme terapisi yaptırdı.

Sık sık hacamat yaptıran kıvrımlı model tatil pozlarını arka arkaya paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.



Vücut olumlama hareketinin önemli temsilcilerinden Amerikalı model Ashley Graham, son doğumunu evde yapmıştı. Model evde doğum yaparken neredeyse ölecek olduğunu belirterek çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu dile getirmişti.



