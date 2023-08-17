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Kıvrımlı model Ashley Graham üstsüz pozunu paylaştı! Dikkat çeken detay

17.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en seksi kadını' seçilen model Ashley Graham, üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Kıvrımlı modelin paylaşımında sırtındaki detaylar gözlerden kaçmadı. Graham pek çok ünlü gibi sık sık hacamat yaptırıyor.

Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' seçilen kıvrımlı model Ashley Graham sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son günlerde tatilde olan kıvrımlı modelden yeni pozlar geldi.

Tatilden üstsüz pozlarını paylaşan büyük beden model Graham'ın sırtındaki izler gözlerden kaçmadı.

Son dönemde fiziğine dair "Artık kilolu değilsin" yorumları alan 3 çocuk annesi tatilde bardak çektirme terapisi yaptırdı.

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Sık sık hacamat yaptıran kıvrımlı model tatil pozlarını arka arkaya paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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Vücut olumlama hareketinin önemli temsilcilerinden Amerikalı model Ashley Graham, son doğumunu evde yapmıştı. Model evde doğum yaparken neredeyse ölecek olduğunu belirterek çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu dile getirmişti.

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Ashley Graham Model

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