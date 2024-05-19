MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvrımlı model Demi Rose iddialı pozu ile sosyal medyayı salladı!

Kıvrımlı model Demi Rose iddialı pozu ile sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Demi Rose bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Gittiği tatilden pozlarını paylaşan Rose siyah bikinisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kıvrımlı model Demi Rose iddialı pozu ile sosyal medyayı salladı!

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiriyor.

demiroseeeeeeeeee

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına hayranları tarafından yüz binlerce beğeni geliyor.

"ÇOK GÜZEL"

Ünlü isim bu kez Instagram hesabından gittiği tatilden pozlarını paylaştı. Ünlü ismin siyah bikinisiyle pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

DEMİROSE777

Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.
Ünlü isme "Çok güzel", "Bunu kadını çok beğeniyorum", "Fazla açık giyiniyor" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle bambaşka biri oldu! Son pozları çok konuşulduDeğişimiyle bambaşka biri oldu! Son pozları çok konuşuldu
Cesur dansıyla çok konuşuldu! "Dansı olay"Cesur dansıyla çok konuşuldu! "Dansı olay"
Yeni aşkını ilan etti! İşte gönlünü kaptırdığı kişi...Yeni aşkını ilan etti! İşte gönlünü kaptırdığı kişi...
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

İzmir'de kayboldular! O ilde kameralara yakalandılar: Polis her yerde onları arıyor

İzmir'de kayboldular! O ilde kameralara yakalandılar: Polis her yerde onları arıyor

Ligden düşen ikinci ve üçüncü takım belli oldu!

Ligden düşen ikinci ve üçüncü takım belli oldu!

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına saatler kala sakatlık şoku

Polise ateş açmıştı, hayatını kaybetti! Hepsi cinsel organından çıktı

Polise ateş açmıştı, hayatını kaybetti! Hepsi cinsel organından çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.