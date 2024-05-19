Kıvrımlı model Demi Rose iddialı pozu ile sosyal medyayı salladı!

Kıvrımlı model Demi Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiriyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan modelin paylaşımlarına hayranları tarafından yüz binlerce beğeni geliyor.

"ÇOK GÜZEL"

Ünlü isim bu kez Instagram hesabından gittiği tatilden pozlarını paylaştı. Ünlü ismin siyah bikinisiyle pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Hayranları tarafından ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.

Ünlü isme "Çok güzel", "Bunu kadını çok beğeniyorum", "Fazla açık giyiniyor" gibi yorumlar yapıldı.







