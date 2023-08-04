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  4. Kıvrımlı model dergiye kapak oldu! Ashley Graham'ın pozlarına yorum yağdı

Kıvrımlı model dergiye kapak oldu! Ashley Graham'ın pozlarına yorum yağdı

04.08.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında kalıpları yıkan isim olarak tanınan Ashley Graham sosyal medyada olduğu kadar moda dünyasında da oldukça popüler. Son olarak "Dünyanın en seksi kadını" ilan edilen Graham dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti.

Büyük Beden model kavramı ile bütünleşen Ashley Graham yıllardır en büyük modaevlerinin defilelerinde ve reklam kampanyalarında rol alıyor.

Graham çoğu insan için ideal güzellik kalıplarının dışında bulunan bedenini gerek işinde gerekse özel hayatında sergilemekten geri durmayan bir isim.

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Birçok süper modelin kariyerlerinde önemli bir sıçrama tahtası olarak kullandıkları ünlü Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham geçtiğimiz aylarda da Maxim tarafından "Dünyanın en seksi kadını" seçildi.

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Kariyerinde emin adımlarla yürüyen Graham kapak olduğu dergi için verdiği pozları paylaştı.

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Büyük beden olarak tanınan modelin pozları hayranlarından tam not alsa da bazı takipçileri Graham'ın artık büyük beden olmadığı görüşünde. İlk zamanlarına göre bir hayli zayıflayan güzel modele bu konuda eleştiriler yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model moda

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