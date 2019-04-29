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Kıvrımlı model Iskra Lawrence'dan şaşırtan itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kıvrımlı model Iskra Lawrence samimi itirafıyla yine gündem oldu. Lawrence "Kilolarımdan kurtulmak uğruna anne- babamın kredi kartlarını izinsiz kullandım" dedi.

Kıvrımlı model Iskra Lawrence'dan şaşırtan itiraf

O, son yıllarda moda dünyasında seslerini giderek yükselten kıvrımlı modellerin öncülerinden biri. Ama bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran 'sıfır beden' modasına uymak için yapmadığı da kalmamış.

Başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu "olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence'den şaşırtan itiraf geldi.

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Kendini olduğu gibi kabul ettikten sonra moda dünyasında da önemli adımlar atan ve birçok plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olan Lawrence, geçmişte zayıflama ürünlerine bağımlı olduğunu, bu uğurda anne ve babasının kredi kartlarını izinsiz kullandığını söyledi.

Lawrence'ı bu konuda konuşmaya iten neden ise kendisine gelen bir reklam teklifi.

Lawrence, zayıflama ve detoks çayı üreten bir firmadan Instagram üzerinden reklam yapması için teklif aldı. Ancak bunu kabul etmek yerine tam tersine bir yöntem izledi.

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Kendisi de yıllarca bu tür reklamlardan etkilenip kilo vermek için benzer ürünler kullandığını itiraf eden Lawrence "Ben aslında bu tür işler yapmak zorunda olmadığı halde sağlığa zarar verebilecek ürünlerin tanıtımında görev alan ünlülerden biri olmayacağım" dedi.

Fazla kiloları yüzünden bedensel görüntüsüyle ilgili sorunları olduğunu belirten 28 yaşındaki Iskra Lawrence, Instagram paylaşımında, online olarak satılan ve kısa sürede kilo verdirdiği iddia edilen bu ürünleri anne ve babasının kredi kartlarıyla satın aldığını belirtti.

Model, o dönemde ruhen sağlıklı olmadığını da belirtti.

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Şimdi ise düşünceleri değişen Lawrence "zehirli diyet kültürü" diye tanımladığı bu çılgınlığı da eleştirdi. Model, internette diyet ürünü yapılmasının "yasa dışı" ilan edilmesi ya da en azından "sağlığa zararlıdır" uyarısının yer alması gerektiğini belirtti.


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Kıvrımlı model Iskra Lawrence Iskra Lawrence

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