Kıvrımlı model Iskra Lawrence'dan şaşırtan itiraf

O, son yıllarda moda dünyasında seslerini giderek yükselten kıvrımlı modellerin öncülerinden biri. Ama bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran 'sıfır beden' modasına uymak için yapmadığı da kalmamış.

Başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu "olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren Iskra Lawrence'den şaşırtan itiraf geldi.

Kendini olduğu gibi kabul ettikten sonra moda dünyasında da önemli adımlar atan ve birçok plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olan Lawrence, geçmişte zayıflama ürünlerine bağımlı olduğunu, bu uğurda anne ve babasının kredi kartlarını izinsiz kullandığını söyledi.

Lawrence'ı bu konuda konuşmaya iten neden ise kendisine gelen bir reklam teklifi.

Lawrence, zayıflama ve detoks çayı üreten bir firmadan Instagram üzerinden reklam yapması için teklif aldı. Ancak bunu kabul etmek yerine tam tersine bir yöntem izledi.

Kendisi de yıllarca bu tür reklamlardan etkilenip kilo vermek için benzer ürünler kullandığını itiraf eden Lawrence "Ben aslında bu tür işler yapmak zorunda olmadığı halde sağlığa zarar verebilecek ürünlerin tanıtımında görev alan ünlülerden biri olmayacağım" dedi.