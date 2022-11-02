Kıyafeti dikkat dağıtıcı bulunan kadın işten eve gönderildi! Sosyal medyadan isyan edince gündem yarattı

Marie Dee isimli bir kadın dikkat dağıtan kıyafetleri nedeniyle iş yerindekilerin hedefi olunca duruma sosyal medyadan isyan etti. Kıyafet seçimlerinin iş yeri için uygun olduğunu düşündüğünü söyleyen Dee, insan kaynakları departmanından sürekli olarak ikaz aldığını ve eve gönderildiğini söyledi.

KIYAFETİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İş yerindeki kıyafetinin tepki çektiğini dile getiren Dee, kamera karşısına geçerek günlük kombinini gösterdi. Siyah dar diz üstünde biten bir siyah elbiseyle kamera karşısına geçen Dee, “Arkadaşları yine oldu. Kıyafetim için eve gönderildim. Bu kez iki İK çalışanı yanıma yaklaştı ve ‘Bu dikkat dağıtıcı’ diyerek beni eve gönderdi” dedi.

Dee’nin paylaşımı kısa sürede 2.5 milyondan fazla beğeni ve 71.2 bin yorum topladı. 23.5 milyon izlenmeye ualşan gönderisinin sonrasında Dee, yorumlarda desteklendi. Bir sosyal medya kullanıcısı yorumlarda, “Ben İK lideriyim ve bence kıyafetiniz profesyonel” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Senaryolu bir TikTok anı hissediyorum. Harika görünüyorsun. 'Çok dikkat dağıtıcı’ kelimelerini kullanacak bir İK departmanı hayal edemiyorum.” yorumunu ekledi.