Sosyal medya fenomeni Apollonia Barbi’den doğum gününe özel seksi paylaşım! Göğüsleri elbisesinden fırladı

Sosyal medyadan takipçileriyle sık sık seksi gönderilen paylaşan Llewellyn aşk şehri Paris’te de geleneği bozmadı. Paris’in popüler noktalarından birinde kahvesini yudumlayarak kruvasan yediği anları paylaşan Llewellyn’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Dünyaca ünlü bir markaya ait salopet elbisesinin içinde hiçbir şey giymeyen Llewellyn kombinini ‘23’ yazılı bir kolye ve siyah şapkayla tamamladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Llewellyn’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin doğum gününü kutlayan yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Doğum günün kutlu olsun güzelim” yorumunu ekledi.