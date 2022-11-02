Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Barbi’den doğum gününe özel seksi paylaşım! Göğüsleri elbisesinden fırladı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Barbi’den doğum gününe özel seksi paylaşım! Göğüsleri elbisesinden fırladı

02.11.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını alt üst eden bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim yarım milyonu aşan sosyal medya takipçisiyle Paris’ta doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Dünyaca ünlü bir markaya ait salopet elbisesinin içinde hiçbir şey giymeyen Llewellyn nefesleri kesti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Barbi’den doğum gününe özel seksi paylaşım! Göğüsleri elbisesinden fırladı

Sosyal medyadan takipçileriyle sık sık seksi gönderilen paylaşan Llewellyn aşk şehri Paris’te de geleneği bozmadı. Paris’in popüler noktalarından birinde kahvesini yudumlayarak kruvasan yediği anları paylaşan Llewellyn’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Dünyaca ünlü bir markaya ait salopet elbisesinin içinde hiçbir şey giymeyen Llewellyn kombinini ‘23’ yazılı bir kolye ve siyah şapkayla tamamladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak

Llewellyn’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin doğum gününü kutlayan yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Muhteşem görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Doğum günün kutlu olsun güzelim” yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

 ''En iyi göğüsler bende'' dedi! Ölüm tehditleri başına bela oldu

''En iyi göğüsler bende'' dedi! Ölüm tehditleri başına bela oldu

 Başa çıkamadı! “Sevgilim sadece halka açık yerlerde sevişiyor”

Başa çıkamadı! “Sevgilim sadece halka açık yerlerde sevişiyor”

 İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu! Beğeni butonu çöktü

 Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem olduLise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu
Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem olduLise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu
Ağzında kesik bir başla sokak sokak dolaştı!Ağzında kesik bir başla sokak sokak dolaştı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paris Apollonia Llewellyn doğum günü

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Kocasını başka kadınlara kiralayarak geçimini sağlıyor!

Kocasını başka kadınlara kiralayarak geçimini sağlıyor!

Olay protesto! Şehrin göbeğinde, kanlar içinde, çırılçıplak...

Olay protesto! Şehrin göbeğinde, kanlar içinde, çırılçıplak...

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Bu nasıl kutlama? Çocuklara 'roketatarla' şeker dağıttılar

Bu nasıl kutlama? Çocuklara 'roketatarla' şeker dağıttılar

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.