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  4. Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Aylarca komada kalan kadın uyanmadan doğum yaptı

Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Aylarca komada kalan kadın uyanmadan doğum yaptı

02.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Shafiya isimli bir kadın burkasının motosikletin arka tekerleğine dolanması ve ciddi kafa yaralanmalarına neden olan bir kazaya yol açmasının ardından baygın halde olmasına rağmen bir kız çocuğu dünyaya geldi. Olay uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Aylarca komada kalan kadın uyanmadan doğum yaptı

Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde yaşayan Shafiya isimli bir kadın hamileliğinin 40. gününde eşiyle geçirdiği bir trafik kazasının sonrasında komalık oldu. Yaklaşık 7 aydır komada olan Shafiya doğumunu gerçekleştirerek kızını kucağına aldı. Anne komadan uyandırılmadan tamamlanan doğumda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AYLARCA BİLİNCİ KAPALI KALDI

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Mart ayında bir motosikletten düştükten sonra ciddi kafa travması geçiren kadın bilincini kaybederek komaya alınmıştı. Hastanedeki tedavisinin devam ettiği sırada Shafiya, beş farklı nörolojik ameliyat geçirdi. Doktorlar, başlangıçta Shafiya'nın durumu nedeniyle hamileliğini sonlandırmayı düşündüler ama test sonuçları ve ailenin kararı üzerine gebelik devam etti.

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23 yaşındaki genç kadın aylarca solunum cihazında zaman geçirmesine ve beynindeki baskıyı azaltmak için kafatasının bir kısmının çıkartılmasına rağmen kızını doğurmayı başardı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken annenin komadan çıkma şansı doktorlar tarafından %10 ila 15 arasında gösterildi.

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