Hamileğinin 40. gününde kaza geçirdi! Aylarca komada kalan kadın uyanmadan doğum yaptı

Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde yaşayan Shafiya isimli bir kadın hamileliğinin 40. gününde eşiyle geçirdiği bir trafik kazasının sonrasında komalık oldu. Yaklaşık 7 aydır komada olan Shafiya doğumunu gerçekleştirerek kızını kucağına aldı. Anne komadan uyandırılmadan tamamlanan doğumda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AYLARCA BİLİNCİ KAPALI KALDI

Mart ayında bir motosikletten düştükten sonra ciddi kafa travması geçiren kadın bilincini kaybederek komaya alınmıştı. Hastanedeki tedavisinin devam ettiği sırada Shafiya, beş farklı nörolojik ameliyat geçirdi. Doktorlar, başlangıçta Shafiya'nın durumu nedeniyle hamileliğini sonlandırmayı düşündüler ama test sonuçları ve ailenin kararı üzerine gebelik devam etti.

23 yaşındaki genç kadın aylarca solunum cihazında zaman geçirmesine ve beynindeki baskıyı azaltmak için kafatasının bir kısmının çıkartılmasına rağmen kızını doğurmayı başardı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken annenin komadan çıkma şansı doktorlar tarafından %10 ila 15 arasında gösterildi.