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Kıyafetiyle cinsiyet kalıplarını alt üst etti! Sosyal medyada bir anda popülerleşti

08.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumun genelinde yaygın olan ‘kız çocukları pembe, erkek çocukları mavi giyer’ düşüncesi günümüzde yıkılmaya başladı. Cinsiyete dayalı moda klişelerine uymayan ve elbise ile etek giyen model Connor Keaney sosyal medyada bir anda popülerleşti. Keaney’ın cesur stili ve tarzı dikkatleri çekti.

Kıyafetiyle cinsiyet kalıplarını alt üst etti! Sosyal medyada bir anda popülerleşti

Çocukluğundan beri modayı yakından takip eden Connor Keaney, kendisini içinde rahat hissettiği her türlü kıyafeti giyiyor. Birmigham’da annesiyle beraber yaşayan Keaney, modanın cinsiyet kalıpları içerisinde yer alamayacak kadar geniş bir yelpazede olduğunu savunuyor. Dışarıdan gelen tepkileri umursamadan beğendiği gibi kıyafetlerini kombinlemeyi sürdürüyor.

elbise

Kendisine ilham veren şeylerden bahseden Keaney, “Yaratıcı, cesur, kendine güvenen, insanların ne düşündüğünden korkmayan gerçekçi ve normlardan çekinmeyen kişiler” tanımını tercih ediyor. Kendisini David Walliams'ın ‘The Boy in The Dress (Elbiseli Çocuk)’ kitabındaki karakterle ilişkilendiriyor. Kıyafetlerin cinsiyetsiz olduğunu belirtirken Keaney, ünlü markaların modelliğini üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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