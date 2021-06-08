Kıyafetiyle cinsiyet kalıplarını alt üst etti! Sosyal medyada bir anda popülerleşti

Çocukluğundan beri modayı yakından takip eden Connor Keaney, kendisini içinde rahat hissettiği her türlü kıyafeti giyiyor. Birmigham’da annesiyle beraber yaşayan Keaney, modanın cinsiyet kalıpları içerisinde yer alamayacak kadar geniş bir yelpazede olduğunu savunuyor. Dışarıdan gelen tepkileri umursamadan beğendiği gibi kıyafetlerini kombinlemeyi sürdürüyor.

Kendisine ilham veren şeylerden bahseden Keaney, “Yaratıcı, cesur, kendine güvenen, insanların ne düşündüğünden korkmayan gerçekçi ve normlardan çekinmeyen kişiler” tanımını tercih ediyor. Kendisini David Walliams'ın ‘The Boy in The Dress (Elbiseli Çocuk)’ kitabındaki karakterle ilişkilendiriyor. Kıyafetlerin cinsiyetsiz olduğunu belirtirken Keaney, ünlü markaların modelliğini üstleniyor.



