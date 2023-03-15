Kıyamet alameti olarak yorumlanmıştı! Dünyanın konuştuğu “solucan yağmuru” aslında çok farklıymış

Çin’in Pekin şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Liaoning’te “solucan yağmurunu” gösteren görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şiddetli yağmur sonrasında solucan benzeri nesnelerle kaplı arabaların görüntülerine yer verildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve kıyamet alameti olarak yorumlanan görüntülerin ardından yapılan açıklamada solucan yağmurunun arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

MEĞERSE KAVAK AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİYMİŞ

Halk solucan yağmurunun ardından endişelerini dile getirerek görüntülerin en kötü kabusları olduğunu ve evden çıkmaktan korktuklarını sosyal medya paylaşımlarında dile getirmişti. Çin’in kısa video paylaşım paltformu Douyin’de paylaşılan görüntülerin sonrada yerel basında arabaların üzerindekilerin kavak ağaçlarından dökülen çiçekler olduğu yazıldı.