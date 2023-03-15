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  4. Kıyamet alameti olarak yorumlanmıştı! Dünyanın konuştuğu “solucan yağmuru” aslında çok farklıymış

Kıyamet alameti olarak yorumlanmıştı! Dünyanın konuştuğu “solucan yağmuru” aslında çok farklıymış

15.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Çin’de ortaya çıkan görüntülerde sağanak yağmurların sonrasında gökten toprak solucanı yağdı ve arabaların üstünü kapladığı iddia edilmişti. Halkın büyük bir endişe yaşadığı olayın arkasındaki neden bambaşka çıktı. Olayın yaşandığı yerdeki halk açıklamanın ardından derin bir nefes aldı.

Çin’in Pekin şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Liaoning’te “solucan yağmurunu” gösteren görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şiddetli yağmur sonrasında solucan benzeri nesnelerle kaplı arabaların görüntülerine yer verildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve kıyamet alameti olarak yorumlanan görüntülerin ardından yapılan açıklamada solucan yağmurunun arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

MEĞERSE KAVAK AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİYMİŞ

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Halk solucan yağmurunun ardından endişelerini dile getirerek görüntülerin en kötü kabusları olduğunu ve evden çıkmaktan korktuklarını sosyal medya paylaşımlarında dile getirmişti. Çin’in kısa video paylaşım paltformu Douyin’de paylaşılan görüntülerin sonrada yerel basında arabaların üzerindekilerin kavak ağaçlarından dökülen çiçekler olduğu yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Solucan

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