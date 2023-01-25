Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, eski günlerini aratmadı! Her yerinde ayrı bir dekolte...

19 yaşında yetişkin film sektörüne adım atan ve kısa bir süre bulunmasına rağmen dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lana Rhoades, oğlu Milo’nun doğumuna kadar kendi dünyasına çekilmişti. Sektörden psikolojik ve vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon nedeniyle kendi isteğiyle istifa ettiğini söyleyen Rhoades, yetişkin film sektörüne dair yaptığı sert açıklamalarla gündem yaratmıştı. Sosyal medyaa 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rhoades, evinin salonundan yaptığı son derece seksi paylaşımıyla eski günlerine adeta göz kırptı.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Hamilelik ve doğum dönemlerinde adeta inzivaya çekilen Rhoades, kendi iç çamaşırı markasını kurmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttıran Rhoades bu kez kırmızı iç çamaşırı takımıyla hayranların heyecanlandırdı. Sosyal meyda kullanıcıları Rhoades’in gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

