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Kaygı eş anlamlısı nedir? Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaygı kelimesi Türkçede oldukça sık bir şekilde kullanılır. Kaygı kelimesi Eski Türkçe "kadġu" sözcüğünden evrilmiştir ve genellikle bir durumdan duyduğumuz endişeyi dile getirirken kullanılan bir kelimedir. Kaygı kelimesi oldukça uzun yıllardır dilimizin içerisinde yer edinen ve Türkçe kökenli olan kaygı kelimesiyle farklı yazılan ancak anlam olarak aynı olan kelimeler de vardır. Peki, kaygı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kaygı eş anlamlısı nedir? Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaygı kelimesi Eski Türkçede kadġu sözcüğünden çevrilerek günümüze ulaşmıştır. Kaygı kelimesi Türkçede çoğunlukla üzücü bir şey olmasına karşı duyulan endişe anlamında kullanılır. Kaygı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa
  • Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu

Kaygı kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Kaygı kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu işin sonunda parayı alamayacağıma dair kaygı duyuyorum.
  • Boşuna kaygılanma elbet işler yoluna girecektir.
  • Bu olaydan sonra kötü bir şeyin başımıza geleceği noktasında kaygı duyuyordum.
  • Kaygı duyduğum iş bak nasıl da başıma geldi.
  • Kaygılanma, baban iyi olacak.
  • Bu kadar kaygılanmanı gerektirecek herhangi bir durum gerçekleşmedi.
  • Bir olay karşısında hemen de kaygılanıyorsun, paranoyak mısın?
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Kaygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Kaygı eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde anlama göre kaygı yerine kullanılabilir. Kaygının eş anlamlısı kelimeler:

  • Tasa
  • Endişe
  • Küşüm
  • Merak
  • Telaş
  • Dert
  • Düşünce
  • Efkâr
  • Esef
  • Gam
  • Kasavet
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Kaygının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaygı kelimesinin eş anlamı ile pek çok çeşitli cümle kurulabilir. Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Oldukça endişeli görünüyorsun, bir sorun yok değil mi?
  • Bu işin sonunda tasa duyacağını biliyordum.
  • Ülkenin geleceği hakkında tüm gençler endişe duyuyordu.
  • Gözlerindeki ışıktan dertsiz tasasız bir insan olduğu anlaşılıyordu.
  • Bu kadar tasa duyarsan her olaya, dertsiz günün olmaz ve çok üzülürsün.
  • Bu olaydan bu kadar endişe duyacağını bilseydim, sana söylemek konusunda bir kere daha düşünürdüm.
  • Dert ve tasa o kadar başını sarmıştı ki artık gözünün önünü göremez hâle gelmişti.
  • Bu olay sonrasında adeta esef duydum.
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