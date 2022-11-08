Kaygı eş anlamlısı nedir? Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaygı kelimesi Eski Türkçede kadġu sözcüğünden çevrilerek günümüze ulaşmıştır. Kaygı kelimesi Türkçede çoğunlukla üzücü bir şey olmasına karşı duyulan endişe anlamında kullanılır. Kaygı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
- Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa
- Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu
Kaygı kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Kaygı kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
- Bu işin sonunda parayı alamayacağıma dair kaygı duyuyorum.
- Boşuna kaygılanma elbet işler yoluna girecektir.
- Bu olaydan sonra kötü bir şeyin başımıza geleceği noktasında kaygı duyuyordum.
- Kaygı duyduğum iş bak nasıl da başıma geldi.
- Kaygılanma, baban iyi olacak.
- Bu kadar kaygılanmanı gerektirecek herhangi bir durum gerçekleşmedi.
- Bir olay karşısında hemen de kaygılanıyorsun, paranoyak mısın?
Kaygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi
Kaygı eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde anlama göre kaygı yerine kullanılabilir. Kaygının eş anlamlısı kelimeler:
- Tasa
- Endişe
- Küşüm
- Merak
- Telaş
- Dert
- Düşünce
- Efkâr
- Esef
- Gam
- Kasavet
Kaygının eş anlamlıları ile örnek cümleler
Kaygı kelimesinin eş anlamı ile pek çok çeşitli cümle kurulabilir. Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:
- Oldukça endişeli görünüyorsun, bir sorun yok değil mi?
- Bu işin sonunda tasa duyacağını biliyordum.
- Ülkenin geleceği hakkında tüm gençler endişe duyuyordu.
- Gözlerindeki ışıktan dertsiz tasasız bir insan olduğu anlaşılıyordu.
- Bu kadar tasa duyarsan her olaya, dertsiz günün olmaz ve çok üzülürsün.
- Bu olaydan bu kadar endişe duyacağını bilseydim, sana söylemek konusunda bir kere daha düşünürdüm.
- Dert ve tasa o kadar başını sarmıştı ki artık gözünün önünü göremez hâle gelmişti.
- Bu olay sonrasında adeta esef duydum.