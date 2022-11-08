Kaygı eş anlamlısı nedir? Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaygı kelimesi Eski Türkçede kadġu sözcüğünden çevrilerek günümüze ulaşmıştır. Kaygı kelimesi Türkçede çoğunlukla üzücü bir şey olmasına karşı duyulan endişe anlamında kullanılır. Kaygı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa

Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu

Kaygı kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Kaygı kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bu işin sonunda parayı alamayacağıma dair kaygı duyuyorum.

Boşuna kaygılanma elbet işler yoluna girecektir.

Bu olaydan sonra kötü bir şeyin başımıza geleceği noktasında kaygı duyuyordum.

Kaygı duyduğum iş bak nasıl da başıma geldi.

Kaygılanma, baban iyi olacak.

Bu kadar kaygılanmanı gerektirecek herhangi bir durum gerçekleşmedi.

Bir olay karşısında hemen de kaygılanıyorsun, paranoyak mısın?

Kaygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Kaygı eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde anlama göre kaygı yerine kullanılabilir. Kaygının eş anlamlısı kelimeler:

Tasa

Endişe

Küşüm

Merak

Telaş

Dert

Düşünce

Efkâr

Esef

Gam

Kasavet

Kaygının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaygı kelimesinin eş anlamı ile pek çok çeşitli cümle kurulabilir. Kaygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: