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Kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır? Kıymalı karnabahar graten tarifi nedir? Kıymalı karnabahar graten malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kıymalı karnabahar graten tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 11.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır? Kıymalı karnabahar graten tarifi nedir? Kıymalı karnabahar graten malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kıymalı karnabahar graten tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 11 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 573. bölümde kıymalı karnabahar graten yemeği yaptı. Haftanın ortasında çeyrek altına kavuşmak isteyen gelinler, karnabahar sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak bir lezzete imza attı.

Kıymalı karnabahar graten Gelinim Mutfakta yarışması ile yeniden gündeme geldi. Yarışmacıların yeni bölümde hazırlayacakları yemek kıymalı karnabahar graten oldu. Televizyon izleyicileri tarafından eşsiz lezzetteki kıymalı karnabahar graten tarifi araştırılıyor. Peki kıymalı karnabahar graten nasıl yapılır? İşte kıymalı karnabahar graten...

KIYMALI KARNABAHAR GRATEN MALZEMELERİ

Kıyma harcı için;

  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 120 gr. az yağlı kıyma
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 adet karnabahar
  • Yarım limon

Beşamel sosu için;

  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 bardak süt
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • 1 yumurta

Üzeri için;

  • 100 gr kaşar peynir
  • Bir tutam toz biber
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KIYMALI KARNABAHAR GRATEN NASIL YAPILIR?

Karnabahar çiçekleri ayrılır, kokmaması için ilk adımda yarım limonla birlikte biraz yumuşayana kadar kaynar su eklenerek pişirilir. Soğan doğranır ve tavaya alınarak sıvıyağ ile kavrulur. Ardından kıyma eklenir ve kavrulur. Sonrasunda ise salçayla kavrulmaya devam edilir ve iki yemek kaşığı su ilave edilir. Baharatı eklenir ve altı söndürülür.

Karnabaharın ardından yağlar tencereye alınır ve un kavrulur. Kavrulan una süt eklenir. Son adımda tuz ve biberi konulur. Muhallebi kıvamına gelince altı söndürülür. Karıştırılıp yumurtası eklenir ve pişmemesi için iyice çırpılır. Güveç kaplarına karnabahar çiçekleri dizilir. Kıyma eşit miktarda kaplara bölüştürülür ve üzeri beşamel sosla kaplanır. Son adımda ise rendelenen peynir güveçlerin üzerine örtülür. Toz biber serpilerek önceden ısıtılan 200 derecelik fırında 5-8 dakika pişirilir.

KIYMALI KARNABAHAR GRATEN PÜF NOKTASI

Kıymalı karnabahar graten yapımı için en dikkat edilmesi gereken nokta beşamel sostur. Beşamel sosun yapımında kavurma süresine, unun topaklanmamasına ve sütün sıcaklığı önemlidir. Soğuk sütle de beşamel sos yapılabileceği gibi, önceden ısıtılmış bir süt kullanmak daha doğru olur. Kavurulan unun içerisine sütün azar azar eklenmesi gerekir.

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