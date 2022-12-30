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Kıymet eş anlamlısı nedir? Kıymetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

28.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıymet, bir şeyin maddi manevi ölçüsü anlamında kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen bu kelime, canlılar veya cansızlar için kullanılabilen geniş kapsamlı anlamı olan bir sözcüktür. Günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılan kıymet kelimesinin, kıymetten farklı yazılmasına rağmen aynı anlamı taşıyan eş anlamlı karşılıkları da vardır. Peki, kıymet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıymet eş anlamlısı nedir? Kıymetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Kıymet kelimesi Arapça kökenli olan kelimelerden biridir. Kıymet kelimesi günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. Kıymet, bir şeyin önemini belirten bir sözcüktür ve nicelik olarak da kullanılmaktadır. Kıymet kelimesi bir şeyin ne kadar önemli olduğunu, ne kar karşılığa sahip olduğunu, önceliğinin ne kadar yüksek olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir şey ne kadar kıymete sahipse o kadar önemlidir. Kıymetli olan bir şeyin önceliği yüksektir. Kıymetli olan bir şey o kadar talep görür ve bu nedenle maddi karşılığı da yüksektir.

Kıymet kelimesi, her şey için kullanılabilen isim türündeki bir sözcüktür. Kıymet kelimesi insanlar, diğer canlılar veya nesneler için kullanılabilmektedir. Kıymet kelimesi en çok da maddi karşılığı yüksek veya düşük olan şeyler için kullanılmaktadır. Ancak manevi anlamı çok yüksek veya düşük olan bir şey için de kullanılabilir.

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Kıymet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kıymet kelimesinin pek çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Ancak kıymet eş anlamlısı olarak genellikle "değer" olarak bilinmektedir. Kıymet ve değer sözcükleri aynı anlamları karşılamak için kullanılabilirler. Kıymetin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bedel
  • Değer
  • Kadir
  • Paha

Paha kelimesi de değer ile yakın anlamlı olarak kullanılmaktadır. Değer, eder, fiyat anlamlarında kullanılan paha kelimesi bir şeyin, başka bir cinsten ne kadar karşılık gördüğünü ifade eder ve genellikle parasal değeri ifade eder. Pahalı kelimesi de bu nedenle fiyatı yüksek, para değeri yüksek anlamında kullanılmaktadır.

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Kıymetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymet kelimesi kullanım alanı geniş bir sözcüktür. Maddi ve manevi önemi ifade etmek için kullanılan bu kelimenin yaygın kullanımı nedeniyle eş anlamlıları da çeşitlilik göstermektedir. Kıymet kelimesinin eş anlamlılarıyla kurulan cümleler farklı örneklerle çoğaltılabilir. Kıymet kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Senin benim için ne kadar değerli olduğunu anlatamam. Dünyaları verseler yine senden vazgeçmem.
  • Yıllar sonra anlıyorum ki sevginin, şefkatin, anlayışın, paha biçilmez bir yeri var bu hayatta.
  • Ben onun değerini çoktan belirledim, bencilliği ve düşüncesizliği nedeniyle beş para etmez bir insana dönüştü.
  • O kadar fazla alışveriş yapıyordu ki en son girdiği mağazada aldıklarının bedelini bile sormaya tenezzül etmemişti.
  • Hakikaten kaç yaşına gelmiş bir insandı ama hâlâ ailesinin kadrini anlamamıştı.

Bu cümlelerde paha, değer, kadir ve bedel kelimeleri yerine kıymet sözcüğü kullanılabilir.

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