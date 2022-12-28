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Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili barındırdığı kelimeler bakımından oldukça zengin bir dildir. Türkçe gelişimi bakımından eski tarihlere dayanmaktadır. Gelişimi sırasında birçok başka dillerden etkilenen Türkçe bu kelimeleri sözlüğüne eklemiştir. Bazı kelimelerde Türkçe kökenlidir. Yazım kelimesi de Türkçe kökenlidir ve "yaz" fiilinden türetilmiştir. Uzun zamandır dilimizde bulunan ve Türkçede önemli bir yere sahip olan yazım kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazım kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yaz-" fiilinden türetilen yazım kelimesi yazı kuralları yani imla anlamında kullanılır. Hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılan yazım kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Yeni kelimelerden birisi olan yazım kelimesi iki farklı anlama karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre yazım kelimesinin anlamları:

  • Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla
  • Yazma işi

Yazım kelimesinin anlamlarına yönelik olarak örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Dilekçe yazarken en çok yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.
  • Üniversitede akademik yazım denemeleri sıklıkla yapılmaktadır.
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Yazım eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı kelime adı verilmektedir. Eş anlamlı kelimeler bir veya birden fazla olabilmektedir. Yazım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Yazımın eş anlamlısı kelime:

  • İmla

Yazım kelimesinin eş anlamı imladır. İmla kelimesi yazım yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmamaktadır. İmla ve yazım kelimeleri birbiri yerine yazıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır. Yazım kelimesinin Türkçe olmasına karşılık imla kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Yazım kelimesi, imla kelimesi kadar sık kullanılmasa da dilin sadeleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi yolunda, Arapça kökenli bir kelimeye karşılık olarak türetilmiştir.

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Yazımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazımın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Yazım eş anlamlısı kelimeyle örnek cümle:

  • Türkçe dersinin en önemli konularından biri de imla kurallarıdır.
  • Makale yazarken imla hatası yapmamaya çok dikkat ediyordu.
  • Ana dile hâkim olmanın yollarından birisi de dilin imla kurallarına hâkim olmaktır.
  • Yüksek lisans tezinde herhangi bir imla hatası olmaması için bir redaktör ile anlaşmıştı.
  • Türk yayıncılığında editör ve redaktör terimleri karıştırılsa da metnin imla düzeniyle ve yapısıyla ilgilenen kişi editör değil redaktördür.
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