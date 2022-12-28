Yazım eş anlamlısı nedir? Yazım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazım kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yaz-" fiilinden türetilen yazım kelimesi yazı kuralları yani imla anlamında kullanılır. Hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılan yazım kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Yeni kelimelerden birisi olan yazım kelimesi iki farklı anlama karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre yazım kelimesinin anlamları:

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla

Yazma işi

Yazım kelimesinin anlamlarına yönelik olarak örnek cümleler kurmak gerekirse:

Dilekçe yazarken en çok yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Üniversitede akademik yazım denemeleri sıklıkla yapılmaktadır.

Yazım eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı kelime adı verilmektedir. Eş anlamlı kelimeler bir veya birden fazla olabilmektedir. Yazım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük bir tanedir. Yazımın eş anlamlısı kelime:

İmla

Yazım kelimesinin eş anlamı imladır. İmla kelimesi yazım yerine kullanıldığında herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmamaktadır. İmla ve yazım kelimeleri birbiri yerine yazıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır. Yazım kelimesinin Türkçe olmasına karşılık imla kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Yazım kelimesi, imla kelimesi kadar sık kullanılmasa da dilin sadeleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi yolunda, Arapça kökenli bir kelimeye karşılık olarak türetilmiştir.

Yazımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazımın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Yazım eş anlamlısı kelimeyle örnek cümle: