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Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin oluşumu oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Türkçe gelişimi sırasında birçok farklı dillerden etkilenmiştir. Bu etkileşim sonrasında birbirinden farklı birçok kelimeyi sözlüğüne eklemiş ve dilimize geçmiştir. Bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Bu kelimelerden biri olan yazar kelimesi de uzun zamandır dilimizde bulunan bir kelimedir. Peki, yazar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazar kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazarın eş anlamlısı olan sözcük de günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazar kelimesi Türkçe kökenlidir. Yazar kelimesi Eski Türkçede "yazı yazmak" anlamına gelen "yaz-" fiilinden türemiştir. Yazar kelimesinin bir meslek adı olarak kullanılması da Yeni Türkçe zamanına denk gelir. Yazar kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içinde hem isim hem sıfat olarak kullanılan yazar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif
  • Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir
  • Yazma özelliği olan
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Yazar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılışları farklı fakat aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Yazar kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Yazarın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Edip
  • Kalem
  • Muharrir
  • Müellif
  • Yazıcı
  • Kalem erbabı
  • Musannif

Yazar eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde yazar yerine kullanılabilen kelimelerdir.

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Yazarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazarın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Bu cümleler şekildedir:

  • Muharrir ön sözünde kitabı yazmasının sekiz yıl sürdüğünü söylüyordu.
  • Kitap ödüllü bir edip tarafından kaleme alınmıştı.
  • Kitap okurken müellifin neler düşünüp hissettiğini oldukça merak ediyordu.
  • Herkes tarafından okunan bir kalem olabilmek onun en büyük hayaliydi.
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