Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazar kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazarın eş anlamlısı olan sözcük de günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazar kelimesi Türkçe kökenlidir. Yazar kelimesi Eski Türkçede "yazı yazmak" anlamına gelen "yaz-" fiilinden türemiştir. Yazar kelimesinin bir meslek adı olarak kullanılması da Yeni Türkçe zamanına denk gelir. Yazar kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içinde hem isim hem sıfat olarak kullanılan yazar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Yazılışları farklı fakat aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Yazar kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Yazarın eş anlamlısı olan kelimeler:
Yazar eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde yazar yerine kullanılabilen kelimelerdir.
Yazarın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Bu cümleler şekildedir: