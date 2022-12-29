Yazar eş anlamlısı nedir? Yazar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazar kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazarın eş anlamlısı olan sözcük de günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Yazar kelimesi Türkçe kökenlidir. Yazar kelimesi Eski Türkçede "yazı yazmak" anlamına gelen "yaz-" fiilinden türemiştir. Yazar kelimesinin bir meslek adı olarak kullanılması da Yeni Türkçe zamanına denk gelir. Yazar kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içinde hem isim hem sıfat olarak kullanılan yazar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif

Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir

Yazma özelliği olan

Yazar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılışları farklı fakat aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı adı verilmektedir. Yazar kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Yazarın eş anlamlısı olan kelimeler:

Edip

Kalem

Muharrir

Müellif

Yazıcı

Kalem erbabı

Musannif

Yazar eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde yazar yerine kullanılabilen kelimelerdir.

Yazarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazarın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabilmek mümkündür. Bu cümleler şekildedir: