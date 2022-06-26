Kız arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen ünlü oyuncu Emre Yetim'den flaş açıklamalar!

Oyuncu Emre Yetim'in, 26 Mayıs tarihinde kız arkadaşı Naz Ş.'nin Beşiktaş'taki evinde yemek sırasında çekirdek yediği için kız arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edildi. Naz Ş.'nin, oyuncu Emre Yetim'e "Yeme, midemi bulandırıyorsun" demesiyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Naz Ş. oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darbetti. Oyuncu Emre Yetim, polisi arayarak şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.

"İSTENMEYEN OLAY CEREYAN ETTİ"

Olayın ardından taraflar kendi aralarında uzlaşırken Emre Yetim, Naz Ş.'nin sevgilisi olmadığını ve şikayetini geri çektiğini belirtti. Yaşadıklarını anlatan Yetim, "Söz konusu olan kişi, bir arkadaşım. Onun evindeki bir aile yemeğinde bir tatsızlık oldu. Daha sonra bu olay savcılık şikayetine de neden oldu. Çok fazla olayın detayını anlatmak istemiyorum. Yansıyan haberlerde bir yemekte olduğumuz zaten ifade edilmişti. Orada ben alkol almadım. Yanlış bir ifade olmuş. Öyle yansımış herhalde haberlere. Orada bir küçük tartışmanın büyümesi üzerine böyle bir istenmeyen olay cereyan etti. Çok detaylandırılacak bir şey değil. Bir ağız dalaşının, yanlış anlaşılmanın aslında tezahürü. Çok da böyle büyütülecek bir durum yoktu. Zaten kişinin ailesi, annesi de orada olayın şahidi oldu. O da sağ olsun yardımcı oldu. Daha sonra o olay üzerinde bir uzlaşmaya varıldı ve aslında şu anda zaten böyle bir soruşturma ya da şikayetin devamı söz konusu değil. Şikayet geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla bir kovuşturma yer olmadığına dair karar bekleniyor" diye konuştu.

"ÇEKİRDEK BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Konuşmasına devam eden Yetim, "Çekirdek yerken cereyan eden bir olay. O da herhalde belki muhabir arkadaşlar tarafından tam anlaşılmamış. İşin içinde aslında çekirdekten çıkan bir olay da yok. Yanlış anlaşılma var. Bence temel neden belki o kişinin alkol kullanması olabilir. Aslında çok alkolün de neden olduğunu düşünüyorum. Yoksa çok böyle bir husumet vesaire gibi geçmişte devam eden durum da yoktu. Yani o tartışma çok anlaşılabilecek, tarafların uzlaşabileceği bir tartışma biçiminde gelişmedi. Aslında bir sözlü tartışma oldu. Devamında yine bu sözlü tartışmaya istinaden benim oradan ayrılma isteğim oldu. Sonra da bir fiziksel temas. Yani aslında basit darp denebilecek durum gibi gelişti. Ama sonrasında hem ailenin araya girmesiyle annesinin oradaki müdahalesiyle vesaire o durum durdu. Ben de polisten yani bu duruma ilişkin yardım talep ettim. Çünkü orada büyüyebileceğini düşündüm olayın. Yani çekirdek yerken belki rahatsız olmuştur, rahatsız olduğunu söylemiştir. İki kişinin ilişkisi üzerine çıkan bir tartışma da yok. Orada karşılıklı anlaşılamama durumundan kaynaklandığını düşündüğüm bir mesele. Savcılığa yazılı başvuru yapıldı. İşin başlangıç kısmı işte o çekirdek. Açıkçası tam hatırlamıyorum biraz üstünden zaman geçti. Ailesiyle bir görüşme sağlandı" şeklinde konuştu.

(DHA)

