Mynet Trend

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Ailesi onu böyle yakaladı

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 11.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kütahya'da, sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden 12 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderen M.P.(26), küçük kızın ailesi tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Ailesi onu böyle yakaladı

İddiaya göre, 30 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan M.P., sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından, daha önceden tanıdığı ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Küçük kız da mesajları ailesine gösterdi. Bunun üzerine aile, kızlarının hesabından, M.P.'ye mesaj gönderek, randevu verdi.

kiz-cocuguna-cinsel-icerikli-mesaj-gonderen-supheliyi-ailesi-yakaladi_2004_dhaphoto2

Küçük kızla buluşacağını zanneden M.P., randevu adresine otomobiliyle geldi. Aile bir süre takip ettiği M.P.'yi yakalayıp, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülen M.P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!
Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya sosyal medya taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks kurucusu Assange gözaltına alındı!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da, 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.