Kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdi! Ailesi onu böyle yakaladı

İddiaya göre, 30 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan M.P., sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından, daha önceden tanıdığı ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdi.
Küçük kız da mesajları ailesine gösterdi. Bunun üzerine aile, kızlarının hesabından, M.P.'ye mesaj gönderek, randevu verdi.
Küçük kızla buluşacağını zanneden M.P., randevu adresine otomobiliyle geldi. Aile bir süre takip ettiği M.P.'yi yakalayıp, polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülen M.P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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