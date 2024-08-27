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  4. Kız kardeşine 'akşamı bekle' demişti! Özcan Deniz 'beni durdurdular' diyerek kardeşine fena patladı! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar daha fazla dayanamadı

Kız kardeşine 'akşamı bekle' demişti! Özcan Deniz 'beni durdurdular' diyerek kardeşine fena patladı! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar daha fazla dayanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 08:08
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Geçtiğimiz yıl ocak ayında sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile dünyaevine giren Özcan Deniz günlerdir manşetlerden düşmüyor. Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler gelinleri Samar Dadgar'ı suçladı. Ünlü şarkıcı ise Kız kardeşine 'akşamı bekle' diyerek sert çıktı. Özcan Deniz'den heyecanla beklenen açıklama geldi.

Kız kardeşine 'akşamı bekle' demişti! Özcan Deniz 'beni durdurdular' diyerek kardeşine fena patladı! 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar daha fazla dayanamadı

MYNET-İranlı modacı Samar Dadgar ile evli olan 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesi karıştı. Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.

Özcan Deniz'e abisi Ercan Deniz'in ardından kız kardeşi Yurda Güler de sessizliğini bozdu. Güler, Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'a fena yüklendi.

'KENDİSİNDEN YAŞÇA KÜÇÜK BİR KIZI...

Deniz'in kız kardeşi Samar Dadgar için 'Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!' ifadelerini kullanınca ünlü şarkıcı çok sinirlenmiş ve kız kardeşine 'akşamı bekle' demişti.

KARDEŞİNİ YİNE TEHDİT ETTİ

Deniz'in ne açıklama yapacağı merak edilirken ünlü isim 'beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor' ifadelerini kullandı.

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'HER ŞEY YALAN VE İFTİRA'

Samar Dadgar ise bu yaşananlara daha fazla sessiz kalamayıp sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Dadgar 'Söylenen her şey yalan ve iftira. Mutluyum mutluyuz el eleyiz ve gülümsüyoruz' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar
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