Kız kardeşlerini öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Afyonkarahisar Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bilgi notunda, kız kardeşlerin Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan klasik otopsi neticesinde ateşli silah ile öldürüldüğü, Aysel Ş.’nin 5 aylık hamile olduğunun bildirildiği belirtildi.

Bilgi notunda, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan anne-baba ve abisi ile yapılan mülakatta; verdikleri çelişkili ifadeler ve Adlı Tıptan alınan bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan abi Bayram Şahin'in maktuller ile 2015 yılından beri cinsel birliktelik yaşadığı, Aysel Ş.’nin hamile kalmasına sebep olduğu öğrenilmiştir. İstismar mağdurları olan iki kız kardeşin abileri ile yaşadıkları cinsel birliktelikleri anne ve babalarına söylemelerinden dolayı şüpheli Bayram Şahin’in bir gün önceden cinayeti planlayarak tek başına işlediğini itiraf etmiştir. Suça konu tabanca, şüphelinin yer göstermesi sonucu, olay yerinden yaklaşık 600 metre yakınında boş tarla içinde toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Dinar Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüpheli 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Gün içerisinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacaktır” denildi.