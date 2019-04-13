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Kız kardeşlerini öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çayüstü köyünde silahla öldürülmüş olarak bulunan kız kardeşlerin, ağabeyleri tarafından 4 yıldır cinsel istismara uğradıkları, bu durumu anne ve babalarına anlattıkları için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bilgi notunda, kız kardeşlerin Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan klasik otopsi neticesinde ateşli silah ile öldürüldüğü, Aysel Ş.’nin 5 aylık hamile olduğunun bildirildiği belirtildi.

Bilgi notunda, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan anne-baba ve abisi ile yapılan mülakatta; verdikleri çelişkili ifadeler ve Adlı Tıptan alınan bilgiler doğrultusunda gözlem altında bulunan abi Bayram Şahin'in maktuller ile 2015 yılından beri cinsel birliktelik yaşadığı, Aysel Ş.’nin hamile kalmasına sebep olduğu öğrenilmiştir. İstismar mağdurları olan iki kız kardeşin abileri ile yaşadıkları cinsel birliktelikleri anne ve babalarına söylemelerinden dolayı şüpheli Bayram Şahin’in bir gün önceden cinayeti planlayarak tek başına işlediğini itiraf etmiştir. Suça konu tabanca, şüphelinin yer göstermesi sonucu, olay yerinden yaklaşık 600 metre yakınında boş tarla içinde toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Dinar Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüpheli 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Gün içerisinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacaktır” denildi.

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ağabeyleri Bayram Şahin tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi'nden alınarak, Çayüstü köyüne getirildi. Baba evinin önünde helallik alındıktan sonra cenazeler, köy mezarlığına götürüldü.

​Dün gözaltına alınan, bugün de serbest bırakılan baba Nihat Şahin geldikten sonra, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası kız kardeşler, aynı cenaze aracıyla köy mezarlığına götürülerek, yan yana toprağa verildi. Anne Elif Şahin ise rahatsızlandığı için cenazeye katılamadı.

Cenazede, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile Dinar Belediye Başkanı AK Parti'li Nihat Sarı da yer aldı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar cinsel istismar cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
akp nin hakimiyetinde olan yerlerde işte olan biten bunlarhemen yayın yasağı getirirler şimdi
Ortaya çıkan bu çıkmayan o kadar çok ki toplum iyice bozuldu herkes maske takıyor neyse yeter bu kadar .
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